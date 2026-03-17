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Los mejores aceites que puedes usar al cocinar para prevenir problemas cardiovasculares

Hay opciones saludables para tus platillos que apoyan la salud arterial y el bienestar de forma sencilla y deliciosa

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Una buena selección en la
Una buena selección en la cocina te permite reducir riesgos de colesterol alto y mantener una dieta balanceada sin sacrificar sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de aceites para cocinar influye directamente en la salud cardiovascular y el bienestar general.

Diferentes tipos de aceites ofrecen perfiles de grasas y nutrientes que pueden favorecer el control del colesterol y la protección del corazón.

Conocer cuáles son las opciones más recomendadas permite preparar alimentos de manera más saludable, sin sacrificar sabor ni calidad nutricional.

Unos simples cambios en las
Unos simples cambios en las preparaciones pueden marcar la diferencia en el control del colesterol y el cuidado de las arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son Los mejores aceites que puedes usar al cocinar para prevenir problemas cardiovasculares

Al cocinar, la elección de aceites adecuados puede contribuir a la prevención de problemas cardiovasculares. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, los aceites recomendados por su perfil saludable de grasas y efectos beneficiosos para el corazón son los siguientes:

  • Aceite de oliva extra virgen: Rico en ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes, ayuda a reducir el colesterol LDL y proteger las arterias.
  • Aceite de canola: Contiene bajo nivel de grasas saturadas y una buena cantidad de ácidos grasos omega-3, favoreciendo la salud cardiovascular.
  • Aceite de aguacate: Aporta grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes que ayudan a mantener la presión arterial y reducir la inflamación.
  • Aceite de girasol alto oleico: Su contenido en grasas monoinsaturadas es elevado y resiste bien el calor, siendo una opción segura para cocinar.
  • Aceite de linaza (para uso en frío): Fuente de ácidos grasos omega-3, ideal para aderezos y preparaciones sin calor, ya que no soporta bien las altas temperaturas.
  • Aceite de sésamo: Ofrece antioxidantes y grasas saludables, adecuado para salteados ligeros y como complemento en platos fríos.

Para la prevención de enfermedades cardiovasculares, es importante limitar el uso de aceites ricos en grasas saturadas, como los de coco y palma, y evitar grasas trans presentes en aceites parcialmente hidrogenados.

Usar aceites saludables para cocinar es fundamental porque influye en el control del colesterol, la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los aceites ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, y favorecen la salud de las arterias.

Además, aportan antioxidantes y nutrientes esenciales que contribuyen al funcionamiento adecuado del organismo.

Elegir aceites adecuados facilita mantener una dieta equilibrada y disminuir el riesgo de padecimientos crónicos asociados al consumo de grasas poco saludables.

El aceite de oliva virgen
El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué cantidad y cómo cocinar con aceites de semillas para obtener sus beneficios y comer de manera más saludable

Para obtener los beneficios de los aceites de semillas y comer de manera más saludable, es recomendable utilizarlos en cantidades moderadas y seleccionar métodos de cocción adecuados. Algunos consejos prácticos son:

  • Cantidad recomendada: Limitar el uso a una o dos cucharadas soperas al día, considerando el total de grasas de la dieta. Esta cantidad permite aprovechar los nutrientes sin exceder el aporte calórico.
  • Métodos de cocción adecuados: Preferir preparaciones a baja o media temperatura, como salteados, aderezos para ensaladas o cocciones al vapor. Algunos aceites de semillas, como el de linaza o el de girasol no alto oleico, no soportan bien el calor y es mejor utilizarlos en frío.
  • Evitar frituras: Cocinar a altas temperaturas puede degradar los ácidos grasos saludables y generar compuestos nocivos. Es preferible usar los aceites de semillas para saltear, hornear o añadir en crudo.
  • Elegir aceites prensados en frío y sin refinar: Estas presentaciones conservan mejor los nutrientes y antioxidantes naturales.
  • Almacenamiento adecuado: Guardar los aceites en envases oscuros, bien cerrados y alejados del calor para evitar su oxidación.

Incorporar aceites de semillas en cantidades apropiadas y emplear métodos de cocción saludables ayuda a mantener el perfil lipídico adecuado y favorece la salud cardiovascular.

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