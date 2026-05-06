Tortitas de brócoli: receta fácil y saludable para una comida casera práctica

Las tortitas de brócoli facilitan la incorporación de verduras en una dieta equilibrada y ofrecen una opción sencilla para cualquier comida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de brócoli se consolidan como una opción accesible para quienes buscan integrar verduras en su alimentación sin recurrir a procesos complicados. Su preparación sencilla permite obtener un platillo equilibrado, con una textura suave en el interior y una capa exterior ligeramente dorada que aporta contraste.

El brócoli, como ingrediente principal, ofrece una base firme y fácil de trabajar cuando está previamente cocido. Combinado con elementos básicos, se transforma en una mezcla uniforme que facilita su manejo durante la cocción.

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Este platillo se adapta a distintos momentos del día, ya sea como comida principal o como complemento. Servidas recién hechas, conservan mejor su consistencia, lo que mejora la experiencia al momento de consumirlas.

Ingredientes para tortitas de brócoli

El brócoli, principal ingrediente de la receta, aporta textura y permite una preparación uniforme tras su cocción y picado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de esta receta radica en la proporción de sus componentes. El brócoli debe estar bien cocido y picado para integrarse correctamente con el resto de los ingredientes.

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El huevo funciona como aglutinante, mientras que el pan molido y el queso aportan estructura y textura. El ajo añade un matiz de sabor sin dominar el conjunto.

Ingredientes

2 tazas de brócoli cocido y picado

1 huevo

1/2 taza de queso rallado

1/2 taza de pan molido

1 diente de ajo picado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Preparación paso a paso

El éxito de las tortitas de brócoli depende de la correcta proporción entre brócoli cocido, huevo, queso, pan molido y ajo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación inicia con la mezcla de los ingredientes en un recipiente amplio. Este paso permite distribuir de manera uniforme cada elemento, asegurando una consistencia adecuada.

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Formar las tortitas requiere compactar la mezcla con las manos, cuidando que mantengan su forma. El tamaño uniforme favorece una cocción pareja en el sartén.

Preparación

Mezclar el brócoli con el huevo

Agregar el queso, el pan molido y el ajo

Sazonar con sal y pimienta

Formar pequeñas tortitas

Calentar aceite en un sartén

Freír las tortitas hasta que estén doradas por ambos lados

Retirar y colocar sobre papel absorbente

Presentación y recomendaciones

Esta práctica receta de tortitas de brócoli admite múltiples guarniciones, lo que amplía sus opciones dentro del menú diario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de brócoli deben servirse calientes para mantener su textura exterior firme. Esto permite apreciar mejor el contraste con el interior suave.

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Pueden acompañarse con guarniciones sencillas, lo que amplía sus posibilidades dentro del menú cotidiano. Su sabor neutro facilita distintas combinaciones.

Esta receta se distingue por su practicidad y por el uso de ingredientes comunes. Es una alternativa funcional que permite preparar un platillo casero sin complicaciones, manteniendo un equilibrio en textura y sabor.

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