Fernanda Redondo, ex del vocalista de Los Recoditos, pide que se haga justicia tras denunciar violencia doméstica

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, enfrenta denuncia pública y legal por violencia doméstica interpuesta por Fernanda Redondo. (@rafarecoditos / Instagram)

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, se volvió tendencia a principios de marzo 2026 luego de que su expareja, Fernanda Redondo, lo denunciara públicamente por violencia doméstica.

A través de TikTok, Redondo mostró un video que presuntamente fue grabado tras un hecho de violencia, pues muestra las heridas que el cantante le habría realizado.

A partir de ese breve clip, compartió más material similar y aseguró que durante doce años ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante.

Rafa González García, vocalista de la banda Los Recoditos, fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de violencia doméstica. A través de un video en TikTok, la presunta víctima aseguró que fue acuchillada.

Fernanda Redondo ya procedió legalmente en la Fiscalía de Mazatlán

Semanas después de su denuncia pública, Fernanda Redondo concedió una entrevista para el programa Hoy donde compartió que ya se procedió legalmente contra el vocalista en la Fiscalía de Mazatlán.

Cabe mencionar que la denuncia no solo abarca violencia física, también agresiones de tipo mentales y psicológicas, pues ya se cuenta con un dictamen por parte de los servicios médicos forenses.

"Ya hay un dictamen médico donde ya se me vio el médico legista, donde me vio mis golpes. Eh, yo solamente me defendí dando una mordida”, contó para el matutino.

Fernanda Redondo mostró en TikTok videos que evidencian presuntas lesiones infligidas por el cantante durante sus 12 años de relación. (Capturas de pantalla)

Fernanda Redondo niega acusaciones en su contra y presenta pruebas

En medio de las declaraciones divididas por parte de la agrupación, el cantante y Redondo, salieron a la luz una serie de videos en los que se observa a la joven autolesionarse sola, por lo que aseguró contar con pruebas digitales de las recientes agresiones de González.

“Él me buscó cuando hay una orden de restricción, que también tengo pruebas aquí en mi celular, tengo pruebas donde él me pasa su dirección, donde él estaba muy borracho", relató.

Respecto al objetivo de la denuncia, aclaró que no quiere la prisión para el intérprete, pero espera que el caso sea debidamente investigado por las autoridades.

“Solamente quiero que se haga justicia, que se limpie mi imagen y siento que se me está juzgando solamente por el hecho de tener una condición mental de explotar cuando esta persona me llevaba al límite”, enfatizó.

Videos que circularon en redes muestran a Fernanda Redondo autolesionándose, hecho por el que ella afirma tener pruebas de los ataques de González. (Captura de pantalla)

La salud mental crea debate público en el caso del exvocalista de Los Recoditos y Fernanda Redondo

Cabe recordar que en entrevistas anteriores, Fernanda Redondo compartió que padece un trastorno relacionado con la ira, lo que influyó en la pérdida de control que se evidenció en las grabaciones.

En su defensa, la joven argumentó que la presión y las situaciones vividas en la relación la llevaron a ese punto límite. Y respecto a su denuncia sostuvo que existen registros médicos que respaldan sus declaraciones sobre las agresiones, aunque Rafa González también inició un proceso.

“Justamente el día que yo fui a la fiscalía, nos topamos él y yo, también él iba a poner su denuncia con el abogado, lo cual creo que su denuncia solamente fue por violencia”, reveló.