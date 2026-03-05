Rafa González, vocalista de la agrupación de regional mexicano Banda Los Recoditos, fue acusado públicamente por su esposa, Fernanda Redondo, de violencia de género.

A través de TikTok, Redondo compartió un clip grabado después de un presunto hecho de violencia en su hogar, donde exhibe heridas causadas tentativamente por el cantante.

Así expuso el caso

Tras su denuncia inicial, Fernanda Redondo subió videos grabados fuera del hogar que compartía con Rafa González. Según su testimonio, a lo largo de 12 años de relación sufrió violencia física y psicológica en diversas ocasiones.

El incidente más reciente, señaló, fue la expresión más brutal de agresividad. Redondo aseguró que su pareja la golpeó por negarse a hacer una reunión en su casa.

En entrevista con Imagen Noticias, acusó a su esposo de acuchillarla frente a sus hijos: “Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.

El vocalista de Los Recoditos, acusado de violencia doméstica, aparece en un vehículo después de las denuncias en su contra. (Captura de pantalla / TikTok)

Denuncia influyentismo en su caso

Redondo manifestó ausencia de apoyo y protección en su caso: “Él se fue antes de que llegara la policía. El día de hoy (jueves), le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría (de Sinaloa) para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”.

Asimismo, destacó que desde hace años ha sido presionada por su aún esposo para disuadirla de denunciarlo.

“Han sido 12 años de manipulación, donde él me ha dicho que no van a proceder en contra de él porque la empresa lo respalda, porque el mánager, su papá, era el alcalde de Mazatlán, y todo eso, ¿verdad? Pero ya atentar contra mi vida, estando mis hijos, creo que ya tengo que alzar la voz".

Junto a Los Recoditos, Rafa González es un referente del regional mexicano. REUTERS/Mario Anzuoni

Postura de Rafa González

A pesar de la atención pública que atrajo el caso, hasta el momento, Rafa González y Los Recoditos no han fijado una postura sobre las acusaciones hechas por Fernanda Redondo.

Las interacciones del cantante en plataformas digitales se centran en una reciente colaboración en vivo con Banda Carnaval. Por su parte, Fernanda Redondo responsabilizó a su pareja “y su gente” de cualquier acto violento que pudiera sufrir por exponer la situación.

Banda Los Recoditos, un referente del regional mexicano

Banda Los Recoditos es una agrupación sinaloense formada en Mazatlán en 1989, apadrinada por Cruz Lizárraga como “la semillero” de la Banda El Recodo.

Conocidos como la primera banda juvenil de la costa del Pacífico, han cosechado éxitos internacionales, Latin Grammys y Discos de Platino con temas como “Mi amigo El Mimoso” y “Me sobrabas tú”.

Rafa González se integró al grupo en enero de 2024 para sustituir a Luis Ángel Franco.