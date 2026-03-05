México

Vocalista de Los Recoditos es acusado de violencia doméstica

Rafa González García, vocalista de la banda Los Recoditos, fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de violencia doméstica. A través de un video en TikTok, la presunta víctima aseguró que fue acuchillada.

Víctor Cisneros

Víctor Cisneros

Guardar

Rafa González, vocalista de la agrupación de regional mexicano Banda Los Recoditos, fue acusado públicamente por su esposa, Fernanda Redondo, de violencia de género.

A través de TikTok, Redondo compartió un clip grabado después de un presunto hecho de violencia en su hogar, donde exhibe heridas causadas tentativamente por el cantante.

Así expuso el caso

Tras su denuncia inicial, Fernanda Redondo subió videos grabados fuera del hogar que compartía con Rafa González. Según su testimonio, a lo largo de 12 años de relación sufrió violencia física y psicológica en diversas ocasiones.

El incidente más reciente, señaló, fue la expresión más brutal de agresividad. Redondo aseguró que su pareja la golpeó por negarse a hacer una reunión en su casa.

En entrevista con Imagen Noticias, acusó a su esposo de acuchillarla frente a sus hijos: “Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”.

El vocalista de Los Recoditos,
El vocalista de Los Recoditos, acusado de violencia doméstica, aparece en un vehículo después de las denuncias en su contra. (Captura de pantalla / TikTok)

Denuncia influyentismo en su caso

Redondo manifestó ausencia de apoyo y protección en su caso: “Él se fue antes de que llegara la policía. El día de hoy (jueves), le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría (de Sinaloa) para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”.

Asimismo, destacó que desde hace años ha sido presionada por su aún esposo para disuadirla de denunciarlo.

“Han sido 12 años de manipulación, donde él me ha dicho que no van a proceder en contra de él porque la empresa lo respalda, porque el mánager, su papá, era el alcalde de Mazatlán, y todo eso, ¿verdad? Pero ya atentar contra mi vida, estando mis hijos, creo que ya tengo que alzar la voz".
Junto a Los Recoditos, Rafa
Junto a Los Recoditos, Rafa González es un referente del regional mexicano. REUTERS/Mario Anzuoni

Postura de Rafa González

A pesar de la atención pública que atrajo el caso, hasta el momento, Rafa González y Los Recoditos no han fijado una postura sobre las acusaciones hechas por Fernanda Redondo.

Las interacciones del cantante en plataformas digitales se centran en una reciente colaboración en vivo con Banda Carnaval. Por su parte, Fernanda Redondo responsabilizó a su pareja “y su gente” de cualquier acto violento que pudiera sufrir por exponer la situación.

Banda Los Recoditos, un referente del regional mexicano

Banda Los Recoditos es una agrupación sinaloense formada en Mazatlán en 1989, apadrinada por Cruz Lizárraga como “la semillero” de la Banda El Recodo.

Conocidos como la primera banda juvenil de la costa del Pacífico, han cosechado éxitos internacionales, Latin Grammys y Discos de Platino con temas como “Mi amigo El Mimoso” y “Me sobrabas tú”.

Rafa González se integró al grupo en enero de 2024 para sustituir a Luis Ángel Franco.

Temas Relacionados

Regional mexicanoBanda Los RecoditosViolencia de géneromexico-entretenimiento

Más Noticias

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

El estratega brasileño aseguró que el grupo mantiene la confianza en poder cambiar el rumbo del torneo

André Jardine admite que “las

Ana María Alvarado revela el último mensaje que le mandó a Daniel Bisogno antes de que muriera: “Aunque no seamos amigos...”

Gestos breves y sinceros sellaron el final de una rivalidad prolongada

Ana María Alvarado revela el

“FIFA no canceló reservaciones en hoteles de CDMX”, afirma Gobierno de Sheinbaum

Lo que sucedió en CDMX y en las otras ciudades sedes del Mundial 2026 con las habitaciones de hotel, fue que FIFA las liberó, no fueron cancelaciones

“FIFA no canceló reservaciones en

México queda fuera de la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por Trump en Miami

Donald Trump reunirá en Miami a líderes de doce países latinoamericanos para fortalecer un bloque aliado de Washington y limitar la influencia china en la región

México queda fuera de la

Pink Tax en México: el sobreprecio oculto en productos y servicios dirigidos a mujeres

Especialistas indicaron que excluir ciertos artículos femeninos de los beneficios fiscales mantiene la desigualdad económica

Pink Tax en México: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la relación de

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Saskia Niño de Rivera ofrece

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

Pepe Aguilar se pronuncia sobre la violencia en México y la crisis en Jalisco

DEPORTES

André Jardine admite que “las

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Sheinbaum lanza convocatoria para “rifar” su boleto en la inauguración del Mundial 2026: cómo y quiénes pueden participar

Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para enfrentar a México en el Clásico Mundial de Beisbol

Víctor Dávila sale entre lágrimas tras lesionarse en el América vs. Juárez y es trasladado en ambulancia