México

Especialista señala que 80% de la salud depende de tres pilares fundamentales: dormir bien, comer sano y aprender gestionar el estrés

La especialista Giulia Enders explora cómo pequeños cambios diarios en el descanso y la gestión emocional pueden renovar desde tu sistema inmune hasta el estado de ánimo

Guardar
Un repaso por las ideas
Un repaso por las ideas de Giulia Enders y el rol silencioso que juegan el descanso y una dieta variada en tu bienestar mental y físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giulia Enders es una médica e investigadora alemana que ha dedicado buena parte de su trabajo a explicar cómo la salud integral depende de factores cotidianos como el sueño, la alimentación y la gestión del estrés.

Es así que tras años de investigación y divulgación creó un libro que resume el conocimiento recopilado a lo largo de su quehacer laboral.

En Tu cuerpo tiene las respuestas. Un organismo en equilibrio para una vida más sana, la especialista desarrolla la premisa de que cerca del 80% de la salud se sostiene en tres pilares fundamentales: dormir bien, comer sano y controlar el estrés.

De acuerdo con la experta, son las conexiones entre intestino, cerebro y sistema inmunológico las que bridan las bases para una salud fuerte que nos permita vivir una vida sin comorbilidades.

Giulia Enders sostiene que la
Giulia Enders sostiene que la salud integral se basa en dormir bien, comer sano y controlar el estrés, pilares clave para el bienestar físico y mental. (Planeta)

Los factores más importantes (e ignorados) que determinan tu salud

1. Dormir bien

El cuerpo humano regula numerosos procesos durante el sueño, incluidos los ciclos hormonales, la reparación celular y el equilibrio del sistema inmunológico.

Enders argumenta que la calidad del sueño influye en la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal. Un descanso insuficiente puede alterar el ritmo circadiano y provocar problemas digestivos, mayor permeabilidad intestinal y alteraciones en el estado de ánimo.

La calidad del sueño afecta
La calidad del sueño afecta directamente la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal y del sistema inmunológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Comer sano

La dieta tiene un impacto directo sobre la microbiota intestinal. Enders recomienda una alimentación variada y rica en fibra, basada en el consumo de al menos 30 tipos diferentes de plantas a la semana, incluyendo verduras, frutas, legumbres, nueces y semillas.

Esta diversidad favorece una microbiota más resistente y un sistema inmune más eficiente, ya que entre el 70% y 80% de las células inmunitarias están en el intestino.

Además, prioriza los alimentos fermentados y los prebióticos, y desaconseja el exceso de ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas.

Una alimentación variada, rica en
Una alimentación variada, rica en fibra y basada en el consumo de al menos 30 tipos de plantas semanales, fortalece la microbiota y el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Gestionar el estrés

El estrés crónico activa mecanismos inflamatorios que afectan la barrera intestinal y la composición bacteriana del intestino.

Enders subraya la importancia del eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional donde el intestino produce neurotransmisores como la serotonina, que regulan el humor y el sueño.

Técnicas como la meditación, la respiración profunda y el yoga reducen el impacto negativo del estrés en la microbiota.

El estrés crónico activa procesos
El estrés crónico activa procesos inflamatorios que dañan la barrera intestinal y alteran la composición de la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión entre los tres factores

En resumen, dormir bien, comer de forma equilibrada y gestionar el estrés contribuyen al equilibrio del microbioma intestinal.

Este equilibrio favorece un sistema inmune robusto, una mejor regulación hormonal y una menor incidencia de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y trastornos del ánimo.

Los trabajos de Enders, tanto en su libro “La digestión es la cuestión” como en sus conferencias y documentales, insisten en que la medicina moderna suele subestimar el impacto de estos hábitos cotidianos sobre la salud integral y la prevención de enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

saludalimentación saludableestrésinsomniomexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Los sujetos llevaban armas de fuego, celulares y dinero

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así

Mejor que Ring Royal: pasajeros pelean contra operadores en terminal de Ixtlahuaca, Edomex

Un grupo de hombres fueron captados golpeándose de manera masiva

Mejor que Ring Royal: pasajeros

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Clara Brugada felicitó a quienes participaron en el evento deportivo y explicó que es una muestra más de que la capital está lista para el Mundial 2026

CDMX explica qué pasará con

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos

Restos humanos con hasta 10 años de antigüedad fueron localizados en Sonoyta, confirma Fiscalía de Sonora

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

ENTRETENIMIENTO

La Wanders Lover reta a

La Wanders Lover reta a Mariana Echeverría a pelea de box: “Muero por subirme al ring”

Alessandra Rosaldo revela su dura lucha contra la depresión y ansiedad: “Estoy tan loca”

Poncho de Nigris ya prepara la próxima edición del Ring Royal, Wendy Guevara podría aparecer

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica foto en la playa

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

DEPORTES

CDMX explica qué pasará con

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris