México

Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Quintana Roo, uno resulta herido

Uno de los ahora detenidos fue el que pretendía disparar a los agentes de seguridad

Guardar
Los sujetos detenidos (FGE Quintana
Los sujetos detenidos (FGE Quintana Roo)

Un total de cuatro personas, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas en Quintana Roo junto con dosis de hierba (presunta marihuana), así como sustancia sólida con características del cristal (metanfetamina), además de un arma de fuego, equipo táctico y radios de comunicación.

El 16 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre el arresto de En el lugar fueron detenidos Mario “N”, Ángel Francisco “N”, José Lorenzo “N” y Donovan Miguel “N”, este último un sujeto que accionó una arma de fuego en contra de los elementos de seguridad.

Dichas personas son identificadas como posibles integrantes del CJNG, según muestran las primeras averiguaciones de las autoridades.

Uno de los detenidos intentó herir a los agentes

La captura de los sujetos mencionados fue realizada en inmediaciones de la colonia La Veleta. Fueron elementos de la Fiscalía estatal, el Ejército y la Policía Municipal de Tulum los que vieron a sujetos con sustancias ilícitas y armas, por lo que intervinieron en el sitio.

Los cuatro sujetos fueron detenidos
Los cuatro sujetos fueron detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donovan Miguel “N”, un sujeto que llevaba un chaleco táctico y un radio portátil fue el que trató de herir a los agentes de seguridad durante su detención, sin embargo, fue neutralizado y quedó con una herida en el hombro, la cual fue tratada en el hospital.

Tras su captura, los cuatro individuos fueron llevados ante el Ministerio Público para que sea integrada una carpeta de investigación por delitos contra la salud y violación a la ley de armas de fuego.

Detenida presunta líder del Cártel de Sinaloa

Apenas el pasado 14 de marzo las autoridades de Quintana Roo fue capturada una mujer identificada como presunta líder del Cártel de Sinaloa. Se trató de Maribelli “N”, alias La Pastrana, una persona que llevaba dinero tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.

Fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a ley de armas de fuego y delitos contra la salud. El arresto de la mujer fue realizado por elementos de de la Dirección de la Policía de Investigación

La mujer capturada (SSC Quintana
La mujer capturada (SSC Quintana Roo)

Los uniformados se dieron cuenta que había un par de personas que estaban a espaldas de un vehículo con las puertas abiertas. Los implicados intercambiaban bolsas transparentes que tenían presunta marihuana. Es por ello que los efectivos se acercaron al sitio.

Uno de los involucrados, un hombre, logró huir del lugar mientras que la mujer fue detenida por los elementos de seguridad, quienes le hallaron

  • Una bolsa de color azul con la leyenda “Guess”
  • Dosis de marihuan, cristal y piedra
  • 8 mil pesos mexicanos, consistentes en 16 billetes de $500.00 pesos
  • 294 dólares de Estados Unidos, consistentes en un billete de $100.00, dos billetes de $50.00, tres billetes de $20.00, dos billetes de $10.00, dos billetes de $5.00 y cuatro billetes de $1.00,
  • Cuatro tarjetas bancarias
  • Un pasaporte mexicano a su nombre
  • Un arma de fuego de color plateado con negro con la leyenda Taurus armas made in brazil con número de serie aed297914 con un cargador de color negro abasteció con 19 cartuchos útiles calibre 380 milímetros marca águila
  • Un teléfono celular de la marca iPhone de color arena
  • Un vehículo tipo camioneta blindada de la marca Chevrolet, color azul, tipo Tahoe, con placas de circulación vfn590c del estado de Sinaloa.

Temas Relacionados

Quintana RooTulumCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Con la misión de salvar al PAN en 2027: este es el gran anunció que podría dar su dirigente Jorge Romero

El partido mantiene actualmente 277 mil militantes válidos, cifra que lo coloca relativamente cerca del umbral mínimo requerido por la ley para conservar su registro nacional

Con la misión de salvar

Cazzu ignora demanda de Christian Nodal y sube nuevas fotos de Inti

El músico mexicano detalló que busca mayor privacidad para su hija, pero la reacción de Cazzu con nuevas publicaciones encendió el debate sobre los límites de la vida pública de los hijos de famosos

Cazzu ignora demanda de Christian

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

La Máquina cerrará con ventaja la vuelta luego de haberse impuesto en el BBVA

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo

Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

Los tres sujetos son investigados por accionar sus armas contra un domicilio

Procesan a tres presuntos miembros

Cuánto costó construir la autopista Toluca-Valle de Bravo, donde murieron los hijos de directivos de BBVA y AT&T

Tres jóvenes fallecieron en el lugar luego de chocar contra un camión de carga, entre las víctimas están Diego Osuna Miranda y Rafael Espeleta Cuellar

Cuánto costó construir la autopista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres presuntos miembros

Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

Reportan fuerte operativo en El Salado, zona ligada a “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

ENTRETENIMIENTO

Cazzu ignora demanda de Christian

Cazzu ignora demanda de Christian Nodal y sube nuevas fotos de Inti

Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

“Una crisis paranoica”: dan detalles previos al incidente de José Ángel Bichir que lo mantiene en convalencencia

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de marzo

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

Sheinbaum festeja récord Guinness tras clase masiva de futbol en el Zócalo de CDMX

Clausura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta