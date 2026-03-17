Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Quintana Roo, uno resulta herido

Los sujetos detenidos (FGE Quintana Roo)

Un total de cuatro personas, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas en Quintana Roo junto con dosis de hierba (presunta marihuana), así como sustancia sólida con características del cristal (metanfetamina), además de un arma de fuego, equipo táctico y radios de comunicación.

El 16 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre el arresto de En el lugar fueron detenidos Mario “N”, Ángel Francisco “N”, José Lorenzo “N” y Donovan Miguel “N”, este último un sujeto que accionó una arma de fuego en contra de los elementos de seguridad.

Dichas personas son identificadas como posibles integrantes del CJNG, según muestran las primeras averiguaciones de las autoridades.

Uno de los detenidos intentó herir a los agentes

La captura de los sujetos mencionados fue realizada en inmediaciones de la colonia La Veleta. Fueron elementos de la Fiscalía estatal, el Ejército y la Policía Municipal de Tulum los que vieron a sujetos con sustancias ilícitas y armas, por lo que intervinieron en el sitio.

Los cuatro sujetos fueron detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donovan Miguel “N”, un sujeto que llevaba un chaleco táctico y un radio portátil fue el que trató de herir a los agentes de seguridad durante su detención, sin embargo, fue neutralizado y quedó con una herida en el hombro, la cual fue tratada en el hospital.

Tras su captura, los cuatro individuos fueron llevados ante el Ministerio Público para que sea integrada una carpeta de investigación por delitos contra la salud y violación a la ley de armas de fuego.

Detenida presunta líder del Cártel de Sinaloa

Apenas el pasado 14 de marzo las autoridades de Quintana Roo fue capturada una mujer identificada como presunta líder del Cártel de Sinaloa. Se trató de Maribelli “N”, alias La Pastrana, una persona que llevaba dinero tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.

Fue detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a ley de armas de fuego y delitos contra la salud. El arresto de la mujer fue realizado por elementos de de la Dirección de la Policía de Investigación

La mujer capturada (SSC Quintana Roo)

Los uniformados se dieron cuenta que había un par de personas que estaban a espaldas de un vehículo con las puertas abiertas. Los implicados intercambiaban bolsas transparentes que tenían presunta marihuana. Es por ello que los efectivos se acercaron al sitio.

Uno de los involucrados, un hombre, logró huir del lugar mientras que la mujer fue detenida por los elementos de seguridad, quienes le hallaron

Una bolsa de color azul con la leyenda “Guess”

Dosis de marihuan, cristal y piedra

8 mil pesos mexicanos, consistentes en 16 billetes de $500.00 pesos

294 dólares de Estados Unidos, consistentes en un billete de $100.00, dos billetes de $50.00, tres billetes de $20.00, dos billetes de $10.00, dos billetes de $5.00 y cuatro billetes de $1.00,

Cuatro tarjetas bancarias

Un pasaporte mexicano a su nombre

Un arma de fuego de color plateado con negro con la leyenda Taurus armas made in brazil con número de serie aed297914 con un cargador de color negro abasteció con 19 cartuchos útiles calibre 380 milímetros marca águila

Un teléfono celular de la marca iPhone de color arena

Un vehículo tipo camioneta blindada de la marca Chevrolet, color azul, tipo Tahoe, con placas de circulación vfn590c del estado de Sinaloa.