Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

La captura fue realizada en Tlajomulco de Zúñiga (Fotoarte: Jovani Silva)

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron el arresto de José “N”, identificado como un operador relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apodado Pepe.

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército fueron los responsables de realizar la detención del sujeto identificado como operador logístico de quien fuera líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La persona recientemente capturada sería la responsable de contactar con la mujer que fue clave para realizar el operativo del 22 de febrero en contra de Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco.

El Ejército dio seguimiento a El Mencho (Defensa)

Cabe recordar que en la línea del tiempo realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue especificado que hubo un hombre cercano a una de las parejas del líder criminal y quien la llevó al municipio donde fue realizado el despliegue de agentes para la captura de El Mencho.

“José “N” (a) Pepe, es considerado uno de los principales operadores logísticos del “CJNG” y fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Rubén Oseguera Cervantes (a) Mencho, a Tapalpa, Jal., el pasado 22 de febrero de 2026“.

Es importante señalar que si bien el reciente comunicado señala que una mujer fue llevada con el líder criminal el 22 de febrero, los informes del titular del Ejército detallan que la mujer estuvo antes, pues incluso el mismo 22 fue realizado el operativo contra Nemesio Oseguera por la mañana.

El sujeto capturado en Tlajomulco de Zúñiga (Defensa)

El 21 de febrero, [la pareja] se retira del inmueble, y se obtuvo información que “el Mencho” permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad.

El papel de la pareja sentimental de El Mencho

“Mediante Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de (a) “Mencho”; que la trasladó a Tapalpa, Jal. En ese lugar se reunió con (a) “Mencho”, se puede leer en los registros militares.

Por su parte, el titular del Ejército, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 23 de febrero que el hombre de confianza de una de las parejas de El mencho fue ubicado el 20 de febrero, un día después el líder criminal continuaba en el sitio.

Vehículos quemados en Puerto Vallarta tras el operativo contra Oseguera Cervantes (REUTERS/Stringer)

“Fue un ataque muy violento”: Defensa

Es el mismo 21 de febrero que comienza a trabajarse el plan para el arresto, Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional fueron las encargadas de diseñar el operativo.

Para poder pasar desapercibidos algunos de los agentes se quedaron en entidades cercanas Tapalpa, hubo movilización por tierra y por aire.

Para tratar de evitar la captura de Nemesio Oseguera sus escoltas atacan a elementos de seguridad. “Fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada”, compartió Trevilla Trejo.

El helicóptero dañado (Defensa)

La agresión fue repelida por los uniformados lo que resulta en la muerte de ocho atacantes y son aseguradas ocho armas largas. Por su parte, el líder del CJNG y su círculo cercano llegan a una zona boscosa donde hay diversas cabañas.

Delincuentes atacaron a los elementos de seguridad e incluso hicieron que un helicóptero realizara un aterrizaje de emergencia. Durante las acciones para repeler la agresión El Mencho resulta herido, misma situación que dos de sus escoltas.

Al final, el líder del CJNG murió mientras era trasladado por los elementos de seguridad. El operativo en contra de dicho hombre derivó en reacciones violentas en diversas partes del país, la entidad más afectada fue Jalisco.