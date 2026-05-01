“Tulio, estamos al aire”: 31 Minutos une a generaciones entre peluches, calor y cánticos en el Zócalo CDMX

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en el escenario del programa de televisión chileno, 31 Minutos. Ante más de 230 mil personas, los personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo y más hicieron bailar, reír y cantar a los miles de fanáticos en el concierto gratuito con motivo del Día del Niño y la Niña. Si bien, las autoridades capitalinas realizaron este evento para celebrar a las infancias, eso no impidió que jóvenes y adultos también se dieran cita en las calles del Zócalo.
A lo largo de la tarde, las familias empezaron a abarrotar el Zócalo, a pesar de que se registraron temperaturas de hasta 32°C, eso no limitó que niños de diferentes edades acudieran a este evento y buscaran el lugar más cercano al escenario, pues algo que ha caracterizado a los show de 31 Minutos son sus marionetas.
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Las orejas rojas características de Bodoque abarrotaron todos los rincones del Zócalo, y si había algún despistado que no las tuviera, los vendedores aprovecharon estos descuidos para ofrecer su amplia variedad de artículos y así uniformar a todos los asistentes; peluches, diademas con audífonos y micrófonos naranjas con ojos fueron los símbolos con los que el público mexicano se entregó a estos personajes de hilo y tela que han explotado la idea ironizada de un noticiero.
La espera del público para ver las marionetas de 31 Minutos
Conforme el reloj fue avanzando, las ansias por ver a estos personajes de la televisión creció más. Cada que un reportero o camarógrafo enfocaba al publico, respondía con gritos, alzaba las manos y levantaban a estos personajes convertidos en peluches de todos los tamaños. Pero, no fue hasta las 19:00 horas que los pequeños se impacientaron.
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La cita decía que el show empezaría a las 19:00 horas, por lo que los niños y niñas hacían su propia cuenta regresiva “cinco, cuatro, tres, dos... otra vez cinco, cuatro, tres, dos...”. Cuando las pantallas se iluminaron y empezaron a reproducir los protocolos de Protección Civil, gritos agudos sonaron al unísono.
El mensaje de las infancias a las autoridades: “Todo niño tiene derecho a...”
Mientras los niños y niñas esperaban el evento, Infobae México conversó con algunos de ellos y con el emblema de Calcetín con Rombos Man de que “todo niño tiene derecho a ser escuchado”, accedieron a compartirnos sus ideales de la ciudad, la presidenta Claudia Sheinbaum y del concierto.
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Atziri, de 9 años, considera a la capital como “el mejor lugar del mundo”, pero si pudiera, le quitaría la delincuencia. En cuanto al evento, destacó : “Me encanta mucho 31 Minutos, me gustaría que viniera más veces”. Y es que, en un lugar tan importante como el Zócalo, no se desaprovechó la oportunidad de hacerle una petición a la presidenta: “Que mejore los hospitales, que mejore todo porque no tiene tanta buena cosa”.
Aranza, de 10 años, compartió que no todo se concentra en la capital, pues ella viajó desde el Estado de México para gozar del evento. “A mí me gusta mucho 31 Minutos... le diría a la presidenta que ayude más al Estado de México”.
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Ángel, de 7 años, acompañado de su mamá y hermanas quería que ya empezara el evento, y sobre las mejoras en la capital lo primero que pensó es que “las escuelas deben de ser mejoradas”.
“Tulio, estamos al aire”
“Que empiece, que empiece”, empezaron a corear las miles de voces expectantes frente al escenario. No fue hasta las 19:10 horas que las luces se apagaron y, ahora sí: “Tulio, estamos al aire”. Salió a escena este personaje todólogo que siempre protagoniza las escenas introductorias, Juanín Juan Harry.
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“Tulio, Tulio, ya viste tu libreto? ¿Sabes las noticias de hoy? ¿Sabes lo que haces aquí? ¡Estamos al aire!“.
Aunque el programa es de origen chileno, y los productores han llevado su cultura a distintas partes de Latinoamérica, los chilenismos fueron adoptados por el público mexicano y en cada canción popular de este ranking Top Top sonaron al unísono. A la par, el programa no dejó de lado grandes referencias culturales mexicanos como el sonido de los helados, Juan Gabriel y hasta el Chavo del Ocho.
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Los temas más coreados fueron Tangananica Tangananá, Diente Blanco, Señora Interesante, Objeción Denegada, Son Pololos, Lala, Baila sin cesar y el tema del programa Yo Nunca Vi Televisión. A lo largo de las dos horas de concierto, los padres también jugaron un papel en este show, pues varios cargaron a sus pequeños en los hombros para disfrutar del evento, los ánimos nunca decayeron pese al calor y el cansancio, las mamás se dotaron de agua, gorras, sombreros y demás para disfrutar el evento.
Cuando Tulio Triviño se despidió del escenario, agradeció la larga amistad que tiene con México y su público “Nos hemos reunido en este inmenso Zócalo para celebrar una amistad de toda la vida con una canción, ¿nos pueden ayudar a cantarla una vez más?" al ritmo de “yo nunca vi televisión, porque es muy fome...” fue como el Zócalo entregó lo último de su energía y finalizó el evento.
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Setlist de 31 Minutos en el Zócalo CDMX
- Vivimos de la desgracia ajena
- Rin Raja
- Tangananica, Tanganana
- Drácula, Calígula, Tarántula
- Señora, devuélvame la pelota o si no no sé qué haré
- Mi mamá me lo teje todo
- Doggy Style
- Pizza de la vida
- Ríe
- Señora interesante
- Diente Blanco
- Mundo Interior
- Péndulo caótico
- Objeción denegada
- La Regla Primordial
- Lala
- Son pololos
- Mi equilibrio espiritual
- Ritmo Sideral
- Bailan sin cesar
- Arwrarwrirwrarwro
- Dinosaurio Anacleto
- Yo nunca vi televisión
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