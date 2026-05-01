“Tulio, estamos al aire”: 31 Minutos une a generaciones entre peluches, calor y cánticos en el Zócalo CDMX

Así fue el espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. El escenario principal muestra pantallas gigantes que proyectan personajes animados y presentaciones de artistas musicales. Se observa una estructura central iluminada en el escenario, con un edificio histórico al fondo. Una multitud de personas en silueta asiste al evento nocturno. Miles de asistentes corearon el tema "Señora Interesante"

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en el escenario del programa de televisión chileno, 31 Minutos. Ante más de 230 mil personas, los personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo y más hicieron bailar, reír y cantar a los miles de fanáticos en el concierto gratuito con motivo del Día del Niño y la Niña. Si bien, las autoridades capitalinas realizaron este evento para celebrar a las infancias, eso no impidió que jóvenes y adultos también se dieran cita en las calles del Zócalo.

A lo largo de la tarde, las familias empezaron a abarrotar el Zócalo, a pesar de que se registraron temperaturas de hasta 32°C, eso no limitó que niños de diferentes edades acudieran a este evento y buscaran el lugar más cercano al escenario, pues algo que ha caracterizado a los show de 31 Minutos son sus marionetas.

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31 Minutos reúne a más de 230 mil personas en el Zócalo CDMX (REUTERS/Raquel Cunha)

Las orejas rojas características de Bodoque abarrotaron todos los rincones del Zócalo, y si había algún despistado que no las tuviera, los vendedores aprovecharon estos descuidos para ofrecer su amplia variedad de artículos y así uniformar a todos los asistentes; peluches, diademas con audífonos y micrófonos naranjas con ojos fueron los símbolos con los que el público mexicano se entregó a estos personajes de hilo y tela que han explotado la idea ironizada de un noticiero.

La espera del público para ver las marionetas de 31 Minutos

Conforme el reloj fue avanzando, las ansias por ver a estos personajes de la televisión creció más. Cada que un reportero o camarógrafo enfocaba al publico, respondía con gritos, alzaba las manos y levantaban a estos personajes convertidos en peluches de todos los tamaños. Pero, no fue hasta las 19:00 horas que los pequeños se impacientaron.

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Un asistente disfrazado de personaje de 31 Minutos hace el signo de la paz durante el concierto gratuito de la banda. (Merary Núñez)

La cita decía que el show empezaría a las 19:00 horas, por lo que los niños y niñas hacían su propia cuenta regresiva “cinco, cuatro, tres, dos... otra vez cinco, cuatro, tres, dos...”. Cuando las pantallas se iluminaron y empezaron a reproducir los protocolos de Protección Civil, gritos agudos sonaron al unísono.

El mensaje de las infancias a las autoridades: “Todo niño tiene derecho a...”

Mientras los niños y niñas esperaban el evento, Infobae México conversó con algunos de ellos y con el emblema de Calcetín con Rombos Man de que “todo niño tiene derecho a ser escuchado”, accedieron a compartirnos sus ideales de la ciudad, la presidenta Claudia Sheinbaum y del concierto.

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Atziri, de 9 años, considera a la capital como “el mejor lugar del mundo”, pero si pudiera, le quitaría la delincuencia. En cuanto al evento, destacó : “Me encanta mucho 31 Minutos, me gustaría que viniera más veces”. Y es que, en un lugar tan importante como el Zócalo, no se desaprovechó la oportunidad de hacerle una petición a la presidenta: “Que mejore los hospitales, que mejore todo porque no tiene tanta buena cosa”.

Un fanático sonriente con atuendo temático de 31 minutos expresa su alegría en el concierto gratuito celebrado en una plaza pública. (Merary Núñez/ Infobae)

Aranza, de 10 años, compartió que no todo se concentra en la capital, pues ella viajó desde el Estado de México para gozar del evento. “A mí me gusta mucho 31 Minutos... le diría a la presidenta que ayude más al Estado de México”.

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Ángel, de 7 años, acompañado de su mamá y hermanas quería que ya empezara el evento, y sobre las mejoras en la capital lo primero que pensó es que “las escuelas deben de ser mejoradas”.

“Tulio, estamos al aire”

“Que empiece, que empiece”, empezaron a corear las miles de voces expectantes frente al escenario. No fue hasta las 19:10 horas que las luces se apagaron y, ahora sí: “Tulio, estamos al aire”. Salió a escena este personaje todólogo que siempre protagoniza las escenas introductorias, Juanín Juan Harry.

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Un personaje de 31 Minutos saluda desde un escenario iluminado con tonos cálidos, frente al icónico logotipo "31", durante un multitudinario concierto gratuito. (Merary Núñez/ Infobae)

“Tulio, Tulio, ya viste tu libreto? ¿Sabes las noticias de hoy? ¿Sabes lo que haces aquí? ¡Estamos al aire!“.

Aunque el programa es de origen chileno, y los productores han llevado su cultura a distintas partes de Latinoamérica, los chilenismos fueron adoptados por el público mexicano y en cada canción popular de este ranking Top Top sonaron al unísono. A la par, el programa no dejó de lado grandes referencias culturales mexicanos como el sonido de los helados, Juan Gabriel y hasta el Chavo del Ocho.

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Los temas más coreados fueron Tangananica Tangananá, Diente Blanco, Señora Interesante, Objeción Denegada, Son Pololos, Lala, Baila sin cesar y el tema del programa Yo Nunca Vi Televisión. A lo largo de las dos horas de concierto, los padres también jugaron un papel en este show, pues varios cargaron a sus pequeños en los hombros para disfrutar del evento, los ánimos nunca decayeron pese al calor y el cansancio, las mamás se dotaron de agua, gorras, sombreros y demás para disfrutar el evento.

Dos jóvenes fans sonríen mientras sostienen una pancarta creativa con un conejo rosa y un mensaje peculiar en el concierto gratuito de 31 minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. (Merary Núñez/ Infobae)

Cuando Tulio Triviño se despidió del escenario, agradeció la larga amistad que tiene con México y su público “Nos hemos reunido en este inmenso Zócalo para celebrar una amistad de toda la vida con una canción, ¿nos pueden ayudar a cantarla una vez más?" al ritmo de “yo nunca vi televisión, porque es muy fome...” fue como el Zócalo entregó lo último de su energía y finalizó el evento.

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Setlist de 31 Minutos en el Zócalo CDMX

Vivimos de la desgracia ajena

Rin Raja

Tangananica, Tanganana

Drácula, Calígula, Tarántula

Señora, devuélvame la pelota o si no no sé qué haré

Mi mamá me lo teje todo

Doggy Style

Pizza de la vida

Ríe

Señora interesante

Diente Blanco

31 Minutos interpretó sus más grandes éxitos (REUTERS/Raquel Cunha)

Mundo Interior

Péndulo caótico

Objeción denegada

La Regla Primordial

Lala

Son pololos

Mi equilibrio espiritual

Ritmo Sideral

Bailan sin cesar

Arwrarwrirwrarwro

Dinosaurio Anacleto

Yo nunca vi televisión