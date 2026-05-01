Flor Rubio revela que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo

La periodista señaló que la ceremonia sí ocurrirá en mayo, pese a que Nodal había anunciado su postergación. (Captura de pantalla)

Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían llegar al altar en mayo, según reveló la periodista Flor Rubio en el programa Venga la Alegría, a pesar de que el cantante había confirmado previamente la postergación de la boda religiosa que la pareja tenía planeada para ese mes en Zacatecas.

Rubio compartió con la audiencia del matutino que una cuenta privada de fans de Aguilar publicó que la ceremonia sí se llevará a cabo, aunque con cambios respecto a lo que originalmente se tenía contemplado. “Sí viene la boda y es el mes de mayo”, reprodujo la comunicadora, quien aclaró que la información no proviene de una fuente oficial, pero señaló que este tipo de cuentas suele manejar datos directos de los artistas.

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Rubio aseguró que una cuenta privada de fans adelantó que la ceremonia sí tendrá lugar en mayo, aunque de forma más discreta. (Instagram)

“Porque sigo varias cuentas, privadas de fans. Y en una ayer escribieron que sí va a haber boda el próximo mes. Es una cuenta de fans, no es una cuenta oficial, pero normalmente tienen información que viene directo de los artistas”, reveló

La propia Rubio precisó que el festejo no tendrá la magnitud que la pareja había proyectado: “Igual no va a ser la gran fiesta que tenían planeado por cuestión de seguridad, pero al parecer viene boda”.

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La reducción del evento respondería probablemente a la situación de inseguridad que prevalece en la región donde se ubica el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas y sede elegida para la celebración. Pues la situación en ese estado se convirtió en un factor definitivo para la pareja. Ya que en febrero de 2026 ocurrió un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar.

La reducción del evento respondería a la situación de inseguridad que prevalece en la región donde se ubica el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas y sede elegida para la celebración. (REUTERS/Ronda Churchill)

La noticia de la posible boda religiosa llegó días después de que el propio Nodal confirmara en una entrevista que la ceremonia religiosa no se realizaría como estaba planeada. Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, había anunciado públicamente desde finales de 2025 que la boda tendría lugar en mayo en el estado donde radica la familia.

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Cabe señalar que la pareja ha atravesado semanas de polémica sostenida. Desde el estreno del video musical “Un vals”, que generó debate en redes sociales por el parecido físico de la modelo protagonista, Dagna Mata con Julieta Cazzuchelli, ex pareja de Christian Nodal y madre de su hija Inti. Por lo que esta controversia se sumó a los rumores de separación que circularon antes de que ambos artistas reaparecieran juntos públicamente en su casa de Zacatecas y en el reciente concierto de Nodal en Sonora.

Rubio cerró el tema con una invitación a sus televidentes: “Así que estemos atentos”.

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