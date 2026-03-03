México

Detuvieron a un estadounidense acusado de feminicidio en hotel de Playa del Carmen

Shane Poul “N” habría asesinado a su pareja sentimental, también originaria de EEUU

fotografía de Shane Poul "N".
fotografía de Shane Poul "N". Crédito: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) reportó el pasado domingo 1 de marzo la detención de Shane Poul “N”, ciudadano de Estados Unidos, señalado como presunto responsable de feminicidio contra una mujer de la misma nacionalidad en un hotel de Playa del Carmen.

El operativo se realizó tras la emisión de una orden de aprehensión, resultado de las investigaciones iniciadas el 17 de febrero, cuando fue localizado el cuerpo de la víctima en una habitación de hotel del centro de la ciudad.

El sujeto detenido es identificado por la FGE como pareja sentimental de la víctima.

La víctima, cuya identidad permanece reservada, fue hallada sin vida por policías, luego de que empleados del hotel, ubicado en la intersección de las calles 24 y 10, solicitaron la intervención de las autoridades tras identificar pertenencias sin reclamar en una habitación que debía estar desocupada.

El cuerpo fue encontrado debajo de una colcha y presentaba lesiones visibles en el brazo derecho, la parte posterior del cuello y las extremidades inferiores.

Hallazgo y movilización policial

El 17 de febrero, personal del hotel reportó al 911 la presencia de objetos personales en una de sus habitaciones, cuyo periodo de ocupación había concluido.

Según el reporte oficial, la llave ya había sido entregada en la recepción, sin embargo, al verificar el cuarto, descubrieron que no se habían retirado las pertenencias.

La policía, al ingresar al cuarto, detectó el cuerpo de la mujer bajo la ropa de cama, con signos de violencia física en diversas partes del cuerpo.

Las primeras diligencias establecieron que la víctima era de nacionalidad estadounidense y que había compartido la habitación con Shane Poul “N”.

Según información oficial, el hombre solicitó extender su estadía, pero la petición fue rechazada por una reserva previa.

Poco después, abandonó el establecimiento sin dejar información adicional en la recepción, hecho que fue documentado por el personal del hotel.

Protocolo de investigación y vínculo con la víctima

El ciudadano estadounidense fue en
El ciudadano estadounidense fue en Playa del Carmen. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio llevó a cabo las actuaciones ministeriales, policiales y periciales aplicando el protocolo correspondiente y enfoque de perspectiva de género.

El trabajo forense y de campo permitió identificar a Shane Poul “N” como pareja sentimental de la víctima, lo que llevó a establecer comunicación con autoridades estadounidenses para facilitar su localización.

Durante el proceso, se recabaron diversas pruebas periciales, entre ellas la posesión del pasaporte de la víctima por parte del detenido al momento de su captura.

Según autoridades, la coordinación con instancias norteamericanas resultó clave para lograr la detención de Shane Poul “N” en la avenida 15 Sur de Playa del Carmen.

Tras su localización y captura, Shane Poul “N” fue puesto a disposición.

La FGE Quintana Roo mantiene en curso las investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso y sostiene que las diligencias se desarrollan con estricto apego al protocolo nacional para la investigación de feminicidio.

