México

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

La mujer fue asegurada junto con un vehículo con placas de Sinalo y dinero en moneda nacional y dólares de EEUU

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La mujer capturada (SSC Quintana
La mujer capturada (SSC Quintana Roo)

Fue detenida en Quintana Roo una mujer que se identificó como presunta líder del Cártel de Sinaloa y quien llevaba dinero tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.

El 14 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la entidad informó el arresto de Maribelli “N”, una mujer apodada La Pastrana, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la ley de armas de fuego.

Fueron agentes de la Dirección de la Policía de Investigación los que se dieron cuenta que había dos personas que estaban a espaldas de un vehículo con las puertas abiertas. Los implicados intercambiaban bolsas transparentes que tenían presunta marihuana.

Cuando los implicados se dieron cuenta de la presencia de los agentes de seguridad trataron de escapar de los uniformados, uno corriendo entre los predios de la zona, mientras que una mujer fue interceptada cuando trataba de subir a un vehículo sobre la calle 130 de la supermanzana 237, manzana 31.

La unidad asegurada (SSC Quintana
La unidad asegurada (SSC Quintana Roo)

“Maribelli “N” alias “La Pastrana”, presuntamente se identificó como líder del grupo delictivo “Cártel de Sinaloa”, se puede leer en el informe de las autoridades.

Cuando los agentes de seguridad revisaron a la sospechas hallaron lo siguiente:

(SSC Quintana Roo)
(SSC Quintana Roo)
  • Una bolsa de color azul con la leyenda “Guess”
  • 89 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc, que en su interior contiene hierba verde y seca con las características similares a la marihuana
  • 28 bolsitas de plástico transparentes, que en su interior contiene fragmento sólido cristalinos con características similares al cristal
  • 23 bolsitas de plástico transparente, que en su interior contiene cada una fragmentos sólidos de color blanco con características similares a la piedra
  • 8 mil pesos mexicanos, consistentes en 16 billetes de $500.00 pesos
  • 294 dólares de Estados Unidos, consistentes en un billete de $100.00, dos billetes de $50.00, tres billetes de $20.00, dos billetes de $10.00, dos billetes de $5.00 y cuatro billetes de $1.00,
  • Cuatro tarjetas bancarias
  • Un pasaporte mexicano a su nombre
  • Un arma de fuego de color plateado con negro con la leyenda Taurus armas made in brazil con número de serie aed297914 con un cargador de color negro abasteció con 19 cartuchos útiles calibre 380 milímetros marca águila
  • Un teléfono celular de la marca iPhone de color arena
  • Un vehículo tipo camioneta blindada de la marca Chevrolet, color azul, tipo Tahoe, con placas de circulación vfn590c del estado de Sinaloa.

Los agentes de seguridad mantuvieron coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Tras su arresto fue puesta a disposición fue ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

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