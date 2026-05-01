Avanza la regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico del Edomex

Buscan regular el uso del celular en las escuelas del Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso del Estado de México dio un paso importante hacia la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas, luego de que en comisiones se aprobara un dictamen que limita su utilización por parte del alumnado de educación básica.

La medida establece que los dispositivos electrónicos solo podrán emplearse con fines académicos o en casos de emergencia, y siempre con autorización del personal docente o directivo durante el horario de clases.

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El objetivo principal de esta iniciativa es prevenir el uso inadecuado de la tecnología dentro de las escuelas y contribuir a la erradicación de conductas relacionadas con la violencia escolar, como el ciberacoso o la exposición a contenidos inapropiados.

Secretaría de Educación dará lineamientos

Un cartel indica la prohibición de celulares en un colegio, con estudiantes pasando por el pasillo en el fondo, reflejando una tendencia creciente en las instituciones educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dictamen fue avalado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura mexiquense, la cual determinó que la autoridad educativa estatal será la encargada de emitir lineamientos, protocolos y guías que regulen el uso de estos dispositivos.

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Dichos instrumentos deberán definir claramente los momentos, espacios y condiciones en los que se permitirá su utilización, diferenciando entre fines académicos y recreativos.

De acuerdo con lo aprobado, los celulares no podrán interferir en el desarrollo de las actividades escolares ni afectar la convivencia armónica dentro de la comunidad educativa. Además, se contempla que su uso recreativo o para comunicación personal se limite a espacios específicos fuera del aula y en horarios previamente establecidos.

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El proyecto legislativo es resultado de la integración de tres iniciativas presentadas por legisladores de Morena y del PAN. Este trabajo conjunto fue destacado por los integrantes de la comisión como un ejemplo de colaboración en favor de la educación.

Se busca fortalecer la formación integral del alumnado

Rigoberto Vargas Cervantes (Congreso Edomex)

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la comisión, Rigoberto Vargas Cervantes, subrayó que la reforma tiene como finalidad fortalecer la formación integral del alumnado mediante acciones de sensibilización sobre el uso responsable de la tecnología. Asimismo, enfatizó la importancia de prevenir riesgos asociados al uso sin regulación de dispositivos electrónicos.

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Otro aspecto relevante de la propuesta es la participación de madres, padres y tutores, quienes tendrán un papel activo en el acompañamiento del uso de la tecnología por parte de niñas, niños y adolescentes. Los lineamientos deberán promover una corresponsabilidad entre familia y escuela para garantizar un entorno digital seguro.

Las reformas también se alinean con la agenda digital educativa y buscan asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje, así como proteger el derecho a la educación. En este sentido, se establece que el uso de tecnologías deberá apegarse a las disposiciones emitidas por autoridades educativas tanto estatales como federales.

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Cabe destacar que una propuesta adicional de reforma constitucional, impulsada por la diputada Paola Jiménez, que plantea integrar de manera obligatoria los avances tecnológicos en la educación, aún se encuentra en análisis y será discutida en futuras sesiones.