México

Protestas en la FAD UNAM tras reelección del director Mauricio de Jesús Juárez: alumnos piden su destitución y la intervención de Rectoría

La reelección del director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desató protestas

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FAD UNAM
La reelección de Mauricio de Jesús Juárez Servín como director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desató protestas, bloqueos viales y actos de destrucción durante su toma de posesión. Los alumnos piden su destitución y la intervención directa de la Rectoría. (Página web FAD UNAM)

Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon el cruce de La Noria y Prolongación División del Norte el jueves 30 de abril, para exigir la destitución del director Mauricio de Jesús Juárez Servín, reelecto el 28 de abril para el periodo 2026-2030 por la H. Junta de Gobierno pese a las irregularidades que el alumnado le atribuye desde 2023.

La FAD suspendió actividades en Xochimilco tras actos de destrucción durante la toma de posesión

El mismo 30 de abril, la Facultad de Artes y Diseño suspendió las actividades en el plantel Xochimilco a partir de las 12:00 horas. La medida se tomó después de que la ceremonia de toma de posesión de Juárez Servín derivara en actos de destrucción y agresión dentro de las instalaciones. La universidad anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades por los daños.

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La comunidad estudiantil mostró descontento porque no se les habría permitido ingresar, acusan al funcionario de la UNAM de comportamiento inapropiado (AJAnticapitalistas)

Al término del evento, el director reelecto fue perseguido por estudiantes y debió retirarse rodeado de personas que lo escoltaron para salir del recinto.

Estudiantes acusaron reelección irregular tras meses de denuncias sin respuesta

Los manifestantes señalan que desde meses antes habían solicitado que se aclararan irregularidades relacionadas con el manejo del presupuesto y con presuntos abusos contra estudiantes y profesores. Pidieron expresamente que Juárez Servín no fuera incluido en la terna de candidatos. La Junta de Gobierno lo designó de todas formas.

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La comunidad estudiantil también acusa al director de presunta negligencia ante denuncias de acoso sexual y violencia de género, y de proteger a docentes señalados por este tipo de conductas. Afirman que las autoridades minimizan o encubren el número real de quejas presentadas contra profesores acusados de acoso.

FAD UNAM
Alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM salieron a las calles del sur de la Ciudad de México tras la designación de Mauricio de Jesús Juárez Servín para un nuevo periodo al frente del plantel, al que acusan de negligencia ante denuncias de acoso y manejo irregular del presupuesto. (CUARTOSCURO / Gaceta UNAM)

El malestar en la FAD no es nuevo. En 2023, la facultad vivió un paro estudiantil que se extendió por varios meses. Las demandas de entonces incluían la destitución del director, transporte y comedor subsidiado, recalendarización de clases presenciales y mejoras en la infraestructura del plantel, donde los estudiantes documentaron falta de mantenimiento y deficiencias en seguridad, además de señalamientos sobre la calidad del agua en el plantel.

Durante aquel movimiento, manifestantes intentaron incendiar la puerta de la Rectoría en Ciudad Universitaria y se registraron enfrentamientos con lanzamiento de bombas molotov y petardos. La UNAM presentó denuncias formales ante las autoridades por esos hechos.

La Facultad de Artes y Diseño dio inicio a una investigación. (Captura de pantalla)
La Facultad de Artes y Diseño dio inicio a una investigación. (Captura de pantalla)

Alumnos piden intervención de la Rectoría

Ante la falta de respuesta institucional, los estudiantes exigieron que un representante de la Rectoría de la UNAM acuda a escuchar sus demandas y proponga una solución.

El bloqueo y la manifestación dentro del plantel fue la forma en que la comunidad de la FAD buscó visibilidad para un conflicto que, aseguran, las autoridades universitarias han ignorado de manera reiterada.

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