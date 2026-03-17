México

Bebé de siete meses de edad fue el segundo caso de muerte por sarampión en CDMX, confirman Secretaría de Salud local

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la situación en cuanto a la enfermedad “se está controlando”

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En rueda de prensa, autoridades
En rueda de prensa, autoridades locales reportaron y dieron detalles sobre el segundo fallecimiento en la capital por esta enfermedad. Foto: X/@GobCDMX.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron que se reportó el fallecimiento de un habitante en la capital del país, luego de haberse notificado que tenía sarampión.

Se trata de una bebé de siete meses de edad, por lo que se trataría del segundo caso registrado en la Ciudad de México que muere a causa de este virus, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la capital del país.

Nadine Gasman, titular de esta dependencia capitalina, dio detalles sobre el caso registrado en la Ciudad de México, al presentar los informes de los avances sobre el sarampión en la capital del país.

En un principio, la funcionaria local solamente mencionó que se había reportado un segundo deceso por el virus en la capital del país.

“Hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación”, dijo Gasman sobre los datos del sarampión en la Ciudad de México.

La Secretaria de Salud indicó
La Secretaria de Salud indicó que hay una defunción que se encuentra en proceso de investigación. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Casi al finalizar la conferencia de prensa de este lunes 16 de marzo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, la cual fue presidida por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, los medios de comunicación le preguntaron a la secretaria de Salud sobre los datos del segundo caso de muerte por sarampión en la capital.

En rueda de prensa, Gasman respondió:

“Fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el comité dictaminó que fue por causa de sarampión”, declaró la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en rueda de prensa.

Autoridades de la Ciudad de México señalaron que la infante no estaba vacunada contra el virus.

Bebé de siete meses fallecido por sarampión no estaba vacunado, indicó Secretaría de Salud de la CDMX

Nadine Gasman mencionó que la bebé de siete meses de edad fallecida por sarampión en la Ciudad de México no estaba vacunada contra el virus.

“No estaba vacunada, era una niña de siete meses”, destacó en la rueda de prensa de este lunes 16 de marzo.

Brugada invita a capitalinos a continuar con la vacunación contra el sarampión en la CDMX

Clara Brugada invitó a la población de la Ciudad de México a continuar con la vacunación contra el sarampión.

“Tenemos que seguir vacunando; ha bajado la vacuna, es decir, que la población acuda a las vacunas. Hemos vacunado también a muchas personas, pero no dejemos este tema, que el sarampión sigue subiendo”, dijo la exalcaldesa de Iztapalapa en conferencia de prensa.

Indicó que la situación se está controlando, por lo que no se ha reportado un alza significativa como en otros estados de la República Mexicana, por la vacunación contra el sarampión.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó a la población que se debe continuar con la vacunación contra el virus. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Cuántos casos de sarampión hay en la CDMX actualmente?

Nadine Gasman destacó que actualmente hay 576 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México. Agrego que se han aplicado un total de 1 millón 801 mil 654 dosis desde el año pasado.

Añadió que desde el 8 de febrero de este 2026, fecha en que comenzó la vacunación contra sarampión en la Ciudad de México, se han utilizado 880 mil 568 dosis.

Por último, mencionó que la semana pasada en la Ciudad de México se aplicaron 94 mil 803 dosis.

Autoridades del Gobierno de la
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han revelado datos sobre el avance de la vacunación contra el sarampión. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

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