México

Brugada responde a recomendación por violencia contra comunidad originaria en Xochimilco

Tras la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por la represión contra habitantes de San Gregorio Atlapulco, la mandataria capitalina afirmó que su gobierno analizará el documento bajo el principio de respeto a los derechos humanos y la no repetición

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Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que las Líneas 1, 2 y 9 del Metro de CDMX operarán hasta la 1:00am este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración responderá a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por las violaciones a derechos humanos contra integrantes de comunidades originarias de Xochimilco y del pueblo otomí.

“Acerca de la recomendación de Derechos Humanos, es muy importante decir que nosotros somos un gobierno que siempre hemos respetado los derechos humanos y la no repetición, y más cuando se trata de un pueblo originario; por eso consideramos que bajo esa visión estaremos respondiendo”, declaró.

La mandataria capitalina señaló que su gobierno analizará el documento bajo el principio de respeto a los derechos humanos y con el objetivo de garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

El origen del caso

La recomendación 01/2026 de la CDHCM se relaciona con la represión ocurrida el 5 de septiembre de 2024 durante una protesta de habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco.

Ese día, integrantes de comunidades originarias se manifestaban en defensa de la activista Hortensia Telésforo y de espacios comunitarios cuando se registraron agresiones, detenciones y uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con la investigación del organismo:

  • 27 personas sufrieron violencia física,
  • 5 personas fueron detenidas de manera irregular,
  • entre las víctimas hubo defensoras de derechos humanos y periodistas.

La comisión determinó que hubo violaciones al derecho a la protesta, integridad personal y seguridad jurídica, además de falta de protección adecuada a los manifestantes.

Lo que pide la recomendación

Entre las medidas dirigidas a autoridades de seguridad y de la alcaldía Xochimilco se encuentran:

  • ofrecer disculpas públicas a las víctimas,
  • revisar las detenciones realizadas,
  • abrir diálogo con la comunidad,
  • e investigar responsabilidades de los funcionarios involucrados.

El documento también busca garantizar reparación integral del daño y medidas de no repetición frente a posibles abusos durante protestas sociales.

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