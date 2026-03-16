México

Este fue el vulgar comentario de Lord Molécula sobre las mujeres que incomodó a Clara Brugada en plena conferencia

La desafortunada intervención se produjo durante la presentación de la estrategia de detección temprana del cáncer de mama, encabezada por la jefa de Gobierno de la CDMX

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Carlos Pozos Soto, conocido como
Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, provocó incomodidad entre asistentes durante una conferencia de Clara Brugada dedicada a la prevención del cáncer de mama.

Un comentario del periodista Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, provocó incomodidad durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en la que se presentaba la estrategia de detección oportuna de cáncer de mama en la capital.

El momento ocurrió durante la ronda de preguntas de los medios, cuando el comunicador inició su intervención con una frase que generó reacciones de incomodidad entre asistentes.

“Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí”, expresó el periodista.

Durante la ronda de preguntas, el comentario del periodista fue considerado fuera de lugar debido al contexto sensible del evento, enfocado en la salud de las mujeres.

La declaración se dio en un evento centrado en la salud de las mujeres y en la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, uno de los principales problemas de salud pública para la población femenina.

La expresión fue considerada fuera de lugar por diversos usuarios en redes sociales debido al contexto del evento, donde participaban funcionarias y especialistas en salud.

El comentario que generó incomodidad durante la conferencia

Tras la intervención de Pozos, la reacción en el recinto fue de evidente incomodidad.

La jefa de Gobierno no respondió de forma directa a la pregunta del periodista y decidió esperar a que concluyera la ronda de participaciones para continuar con el desarrollo de la conferencia.

Posteriormente, al retomar la palabra, Brugada abordó otros temas relacionados con la consulta pública del plan de desarrollo de la ciudad, sin referirse explícitamente al comentario.

Clara Brugada decidió no responder
Clara Brugada decidió no responder directamente al comentario y continuó con la presentación del programa de detección temprana del cáncer de mama.

El momento llamó la atención porque ocurrió en un espacio dedicado a promover la salud de las mujeres y la importancia de hablar del cuerpo femenino con dignidad y sin estigmas, uno de los objetivos señalados por el propio gobierno capitalino durante la presentación del programa.

Conferencia sobre la estrategia contra el cáncer de mama

La conferencia tenía como objetivo presentar la estrategia “Chichiwali”, un programa impulsado por el gobierno capitalino para fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Durante su intervención, Brugada explicó que el cáncer de mama representa uno de los mayores retos de salud pública para las mujeres en el país.

“El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y también es la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina”, señaló la mandataria.

El cáncer de mama es
El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente entre las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina en México. CRÉDITO: INFOABE MÉXICO

De acuerdo con datos expuestos en el evento, en México la tasa de mortalidad por esta enfermedad es de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres, mientras que en la Ciudad de México alcanza 21 fallecimientos por cada 100 mil, por encima del promedio nacional.

En la capital, alrededor de 600 mujeres mueren cada año a causa de este tipo de cáncer.

Objetivos del programa de mastografías gratuitas

La estrategia anunciada por el gobierno capitalino busca ampliar el acceso a estudios de detección temprana, especialmente para mujeres que no cuentan con seguridad social.

Entre las principales metas del programa destacan:

  • Realizar 500 mil mastografías gratuitas durante 2026 en la Ciudad de México.
  • Ampliar la infraestructura médica con más mastógrafos móviles y fijos.
  • Garantizar diagnóstico temprano para mujeres sin acceso a servicios de salud.
  • Incrementar la detección preventiva mediante campañas de información y promoción.
  • Alcanzar un millón de mastografías en 2027, como parte de una estrategia de largo plazo.

Las autoridades capitalinas informaron que actualmente se cuenta con 40 mastógrafos y se prevé adquirir 20 más, con el fin de fortalecer la capacidad de diagnóstico.

Quién es “Lord Molécula” y por qué suele generar polémica

Carlos Pozos Soto es un periodista que ha ganado notoriedad por su participación frecuente en conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Pozos Soto, conocido como
Carlos Pozos Soto, conocido como “Lord Molécula”, es un periodista que ha ganado notoriedad por sus intervenciones polémicas en conferencias del gobierno. Crédito: Cuartoscuro

Su apodo surgió en 2019, cuando durante una conferencia preguntó sobre “el punto de ignición de la molécula” tras la explosión en Tlahuelilpan, lo que se viralizó en redes sociales.

A lo largo de los años, su estilo de participación en ruedas de prensa ha sido objeto de críticas y debates sobre el papel del periodismo en espacios de diálogo con autoridades.

Sus intervenciones, caracterizadas por comentarios extensos o expresiones polémicas, han generado reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito mediático.

El episodio más reciente ocurrió precisamente en una conferencia dedicada a la salud de las mujeres, donde su comentario inicial desató cuestionamientos sobre la pertinencia del lenguaje utilizado en un foro institucional enfocado en un tema sensible de salud pública.

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