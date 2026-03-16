Lluvias CDMX: alertan por precipitaciones con posible caída de granizo en cinco alcaldías para hoy lunes 16 de marzo

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que se prevén lluvias para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo en la capital del país.

Precisó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de lluvias con granizo y posible actividad eléctrica.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 16 de marzo por medio de sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las cuales registrarán precipitaciones por la tarde y noche de la fecha señalada.

Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, informó que el municipio contará con maquinaria para prevenir inundaciones. Crédito: X/@Adolfo_Cerqueda.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Añadió que en algunas de estas demarcaciones las lluvias serán más intensas que en otras zonas.

¿En qué alcaldías de la CDMX lloverá la tarde y noche este lunes 16 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México detalló que se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco registrarán lluvias para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo.

Lluvias ligeras con algunos chubascos están previstas en las demarcaciones: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para la fecha indicada, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 8 de octubre. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En tanto, para Cuajimalpa se esperan zona de lluvias ligeras con desplazamiento a Álvaro Obregón para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo.

Asimismo, Protección Civil local indicó que las condiciones de lluvias podrían persistir y sean generalizadas en la Ciudad de México.

Protección Civil de la CDMX prevé lluvias para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

De igual manera, sin dar detalles en cuáles demarcaciones, la dependencia de la Ciudad de México señaló que las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y también con posible actividad eléctrica.

Recomendaciones por el inicio de la temporada de lluvias en la CDMX en 2026

Con el inicio de la temporada de lluvias en la Ciudad de México para este 2026, autoridades y especialistas recomiendan tomar precauciones para reducir riesgos y proteger tanto a las personas como a sus bienes.

Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, afectaciones en la movilidad y daños en viviendas, por lo que es fundamental estar preparados.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener limpias coladeras, desagües y azoteas para evitar obstrucciones y acumulación de agua.

Evitar tirar basura en la vía pública, ya que puede bloquear el drenaje y agravar inundaciones.

Revisar techos y ventanas para detectar posibles filtraciones y repararlas a tiempo.

No intentar cruzar calles o avenidas inundadas, pues el nivel del agua puede ser mayor de lo que aparenta y representar un peligro.

Estar atentos a avisos oficiales y reportes meteorológicos para tomar decisiones informadas.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, linterna, agua y botiquín ante cualquier eventualidad.

Aplicar estas medidas ayuda a reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Es importante seguir las recomendaciones para el inicio de la temporada de lluvias en la CDMX este 2026. Foto: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar.