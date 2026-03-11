México

Así fue como una revisión de autos llevó a la detención de ocho hombres armados en Culiacán

Como resultado del operativo fueron asegurados diversos fusiles, cargadores y chalecos

Los sujetos estaban al interior de un inmueble (SSP Sinaloa)

Elementos de seguridad de Sinaloa realizaron el arresto de ocho sujetos armados y quienes fueron ubicados por los agentes tras ver vehículos en los que había armamento.

El 11 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó sobre las acciones realizadas en inmediaciones de la colonia San Benito. En dicho lugar, los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, realizaban recorridos.

Los uniformados observaron que frente a un domicilio había un par de autos y una motocicleta y al realizarles una revisión visual pudieron ver que en las unidades había objetos ilícitos, además de que pudieron ver que dentro de un inmueble había sujetos armados.

Debido a lo anterior, fue implementado un operativo que derivó en el aseguramiento de los sujetos, además de diversos fusiles. En total los agentes incautaron:

  • Tres fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm
  • Un fusil M-16 A4, calibre 5.56 x 45 mm
  • Dos fusiles AM-15, multicalibre
  • Dos fusiles tipo M4, calibre 5.56 x45 mm
  • Un par de pistolas
  • 40 cargadores de diversos calibres
  • Un cargador para pistola, calibre .9 mm
  • Un cargador para pistola, calibre .25
  • Mil 200 cartuchos de diferentes calibres
  • 15 cartuchos útiles, calibre .9 mm
  • Ocho chalecos tácticos sin placas balísticas
  • Una motocicleta marca Italika, sin reporte de robo
  • Un Dodge Attitude, sin reporte de robo
  • Un vehículo marca MG, sin reporte de robo
Un total de 8 sujetos fueron detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ahora detenidos, de quienes no fueron revelados su nombres, así como los vehículos y las armas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes.

El material gráfico compartido por las SSP muestra los diversos indicios incautado, así como a los civiles siendo custodiados. Los elementos de seguridad estatales mantuvieron coordinación con integrantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Caen siete sujetos armados en Culiacán

En una acción similar, el pasado 9 de marzo las autoridades de Sinaloa informaron sobre la captura de siete civiles armados en el sector Valle Alto, en la parte norte de la capital del estado, zona donde elementos militares encontraron un vehículo con blindaje de fábrica y con reporte de robo.

El aseguramiento fue realizado en el sector Valle Alto. Crédito: SSP Sinaloa

Los sujetos fueron capturados luego de que una llamada anónima alertó a los agentes sobre movimientos sospechosos en el sitio, además de las personas fueron aseguradas siete armas de fuego largas, dos cortas, además de 42 cargadores abastecidos. En dicha ocasión, también fueron incautados.

  • Mil 260 cartuchos útiles
  • Tres chalecos tácticos
  • Seis placas balísticas
  • Equipo táctico.

