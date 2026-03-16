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Cuál es la mejor manera de consumir mamey para obtener su poder curativo

En una dieta variada, una fruta tropical puede destacar por su aporte nutricional y su sabor cremoso que apoya las funciones del cuerpo

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Una forma sencilla de obtener
Una forma sencilla de obtener vitaminas, antioxidantes y fibra es incluyendo esta pulpa dulce y natural en tus platillos diarios. (Pexels)

Originario de regiones tropicales de América, el mamey es una fruta apreciada por su sabor dulce y su textura cremosa.

Más allá de su valor gastronómico, el mamey destaca por su aporte nutricional, que lo convierte en un aliado para la salud.

Su consumo regular ofrece vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que contribuyen al bienestar general, respaldando funciones clave del organismo y ayudando a prevenir diversas enfermedades, tal como aquí te contamos.

El mamey, fruta tropical de
El mamey, fruta tropical de América, es valorado por su sabor dulce y textura cremosa en la dieta saludable. (Wikipedia/ Meutia Chaerani / Indradi Soemardjan)

Cuáles son los beneficios a la salud que aporta el consumo de mamey

El consumo de mamey aporta varios beneficios a la salud debido a su perfil nutricional, de acuerdo con información de la Secretaria de Gobernación, entre algunos de sus principales beneficios destacan:

  • Aporte de antioxidantes: El mamey es rico en carotenoides y vitamina C, compuestos que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres.
  • Favorece la salud digestiva: Su alto contenido de fibra contribuye al buen funcionamiento intestinal y puede prevenir el estreñimiento.
  • Fortalece el sistema inmunológico: Gracias a la presencia de vitaminas A y C, el mamey ayuda a mantener las defensas del organismo.
  • Protege la salud ocular y de la piel: La vitamina A y los carotenoides favorecen la visión y el mantenimiento de tejidos como la piel.
  • Contribuye a la salud cardiovascular: El potasio presente en el mamey ayuda a regular la presión arterial y mantener la función cardíaca.
  • Aporta energía: Su contenido de carbohidratos lo convierte en una buena fuente de energía para actividades diarias.
  • Previene la anemia: El mamey contiene hierro, mineral esencial en la prevención de la anemia ferropénica.
Comer mamey ayuda a fortalecer
Comer mamey ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y protege la salud ocular y de la piel gracias a su contenido vitamínico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir mamey para obtener su poder curativo

A pesar de sus beneficios, el mamey debe consumirse de manera adecuada, ya que suele ser dulce y de índice glucémico elevado. En este sentido, el sitio especializado Healthline señala que la mejor manera de consumir mamey para aprovechar sus beneficios para la salud es comer la fruta fresca y madura.

Aquí algunos puntos clave:

  • Para obtener el máximo beneficio nutricional, lo ideal es consumir el mamey natural, recién cortado. Se recomienda partir la fruta madura por la mitad (como un aguacate), retirar la semilla y extraer la pulpa con una cuchara.
  • Puedes comerlo solo, en trozos, en ensaladas de frutas o como parte de un desayuno saludable.
  • También es común preparar licuados (batidos), jugos o postres como helado y mermelada, pero en estos casos se suelen añadir azúcares o ingredientes que pueden elevar el contenido calórico.
  • Si buscas el efecto “curativo” vinculado a la fibra, antioxidantes y vitaminas, prioriza el consumo fresco y natural. La cocción o el procesamiento pueden reducir el contenido de ciertos nutrientes sensibles al calor, como la vitamina C.
  • El aceite de la semilla se utiliza de forma tópica en productos cosméticos, pero no se recomienda ingerir la semilla cruda, pues puede contener compuestos no aptos para el consumo en grandes cantidades.
Estos beneficios hacen del mamey
Estos beneficios hacen del mamey una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir el mamey en una dieta balanceada, variando su presentación, es la mejor estrategia para aprovechar sus propiedades. Limita su consumo si necesitas vigilar la ingesta calórica, ya que es una fruta relativamente energética.

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