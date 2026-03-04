Anuncian cierre de la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco - Santa Martha en estas fechas (Cuartoscuro)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la autopista México - Puebla sufrirá afectaciones a su circulación, por lo que cerrarán algunos carriles con motivo de las obras que se están realizando en el Trolebús Chalco - Santa Martha.

Cabe recordar que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) mantiene trabajos de obra civil en tres estaciones de la Línea 11 del Trolebús, por lo que se requerirá el cierre de la México - Puebla en el mes de marzo.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) pidió a los automovilistas extremar precauciones debido a las modificaciones que habrá en la carretera, principalmente con los carriles con dirección a Puebla, pues serán los más perjudicados.

Fechas y horarios del cierre de la Autopista México - Puebla por obras del Trolebús de Chalco

Avanza construcción de las estaciones faltantes del Trolebús elevado de Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

De acuerdo con las autoridades, los días 4 y 5 de marzo de 2026 se realizará el montaje de una estructura metálica vinculada a los trabajos de la Línea 11 del Trolebús, estas maniobras se realizarán en la zona donde está la estación La Virgen/La Caldera, ubicada en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla.

De acuerdo con el comunicado oficial, las obras comenzarán el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas e implicarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales.

Los trabajos concluirán a las 05:00 horas del jueves 5 de marzo. Además, se llevará a cabo un cierre temporal a la circulación de las 00:00 a las 01:00 horas del jueves 5 de marzo. Por lo que el cierre en la México - Puebla quedará de la siguiente manera:

Desvío de carriles: del miércoles 4 de marzo a partir de las 19:00 hrs hasta las 05:00 hrs del 5 de marzo.

Cierre de circulación de 00:00 hrs a 01:00 hrs del 5 de marzo

La autopista México-Puebla sufrirá un cierre temporal los días 4 y 5 de marzo de 2026 a la altura del km 20 debido a trabajos de montaje de una estructura metálica para el Trolebús de Chalco. (X/ @CAPUFE)

Las autoridades recomendaron a las personas usuarias anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras. También sugirieron tomar vías alternas en caso de ser necesario. “Agradecemos su comprensión ante las molestias que estas actividades puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”, señalaron en el comunicado.

Para reportar cualquier eventualidad, las personas usuarias pueden comunicarse al número de atención 074 o a través de la cuenta oficial en X, @CAPUFE.

Avanza construcción de las estaciones faltantes del Trolebús Chalco - Santa Martha

Las obras para completar las tres estaciones pendientes del Trolebús Chalco - Santa Martha avanzan, mientras actualmente 12 de las 15 paradas de la Línea 11 funcionan para el público, según informó Servicios de Transportes Eléctricos (STE).

La estructura metálica necesaria para los nuevos andenes y zonas de espera ya está levantada, permitiendo observar progresos concretos, según imágenes compartidas a Infobae México por la cuenta SNT Movilidad Urbana. En el caso de la estación Xico, ya se instalaron los techos, el ascensor y las escaleras, alcanzando un desarrollo mayor frente a las de Teotongo y La Virgen.

Avanza la construcción de las estaciones del Trolebús (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Las estaciones que continúan en construcción ocupan puntos clave entre la alcaldía Iztapalapa y los municipios de La Paz y Valle de Chalco, zonas donde el corredor elevado está diseñado para facilitar conexiones diariamente para miles de pasajeros.

El 24 de agosto, las estaciones Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal, ubicadas en Chalco, reabrieron al público tras permanecer cerradas debido a trabajos hidráulicos. Con esta incorporación, la Línea 11 cuenta con doce estaciones operativas de un total inicial de quince, lo que amplió las opciones de traslado entre el oriente de la capital y el Estado de México.