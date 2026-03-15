Difunden VIDEO del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del CEO de BBVA México

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

La difusión de un breve video en redes sociales mantiene la atención pública en el accidente automovilístico en el que murió Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna.

El siniestro ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende, donde una camioneta en la que viajaban varios jóvenes colisionó contra un camión de carga.

Video del accidente se viraliza en X

El material audiovisual, difundido principalmente en X —antes Twitter—, tiene una duración de apenas seis segundos y fue grabado por automovilistas que transitaban por la carretera al momento del accidente.

En el video se observa la escena posterior al impacto entre una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco. Durante la grabación se escucha a una persona dentro del vehículo siniestrado pedir ayuda.

La difusión del clip generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la responsabilidad de compartir este tipo de imágenes relacionadas con tragedias y accidentes.

Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, murió en un accidente en la autopista Toluca-Valle de Bravo.

El accidente que dejó tres jóvenes muertos

El choque dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos y varios heridos de gravedad, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y el cierre total de la circulación en el tramo carretero.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, junto con Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en la misma camioneta al momento del impacto.

Además, tres jóvenes resultaron lesionados: dos de 17 años y uno de 19, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada y permanecieron bajo observación tras ser estabilizados.

Condolencias de figuras públicas

La noticia generó reacciones de diversas figuras del ámbito político y empresarial. El exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard expresó su pésame a través de redes sociales.

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”, expresó Ebrard.

También el empresario Francisco Cervantes Díaz compartió un mensaje: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Por su parte, la Universidad La Salle también expresó su solidaridad con la familia del directivo bancario: “La Comunidad Universitaria se une en agradecimiento por la vida de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, #alumnoLaSalle y CEO de BBVA. Sabiendo que ya goza de la plenitud de la vida eterna, expresamos nuestro afecto y solidaridad a su familia y amistades. Descanse en paz”.

Videos e imágenes del siniestro circularon en X. (Captura de pantalla / X)

¿Quién es Eduardo Osuna, CEO de BBVA México?

Eduardo Osuna es uno de los ejecutivos más influyentes del sector financiero en el país. Desde 2015 se desempeña como director general de BBVA Mexico, tras más de dos décadas de trayectoria dentro de la institución.

Eduardo Osuna es uno de los ejecutivos más influyentes del sector financiero en el país. (BBVA México)

Ingeniero mecánico-electricista egresado de la Universidad La Salle, Osuna inició su carrera en el banco en 1994 dentro del área de banca corporativa y posteriormente encabezó divisiones clave como la banca comercial y la banca de empresas y gobierno.

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, el caso ha generado atención nacional tanto por la tragedia que involucró a jóvenes como por la difusión del video que circula en redes sociales.