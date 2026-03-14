Muere en accidente automovilístico Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México

El hijo del CEO de BBVA murió a los 17 años en un accidente de auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente vehicular en la autopista Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México, causó el fallecimiento de tres jóvenes y movilizó a servicios de emergencia, provocando el cierre total de la circulación.

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

El siniestro, en el que participaron una camioneta Chevrolet Suburban negra blindada y un camión de carga Isuzu blanco, dejó además varios heridos de gravedad.

Entre los lesionados del accidente, hay dos jóvenes de de 17 años, junto a uno de 19 años, quienes fueron estabilizados y trasladados a hospitales, donde permanecían en observación tras recibir atención médica especializada.

Además de Osuna Miranda, los otros fallecidos fueron identificados como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en la misma camioneta al momento del impacto.

El pésame de la comunidad empresarial y política

REUTERS/Henry Romero

Marcelo Ebrard dedicó un mensaje en sus redes sociales:

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz”.

Francisco Cervantes Díaz ex presidente del CCE escribió: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Las redes del CONCAMIN compartieron: “De parte del presidente, Alejandro Malagón Barragán, y de quienes conformamos la CONCAMIN, lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.