Quién es Eduardo Osuna y cómo llegó a ser director general de BBVA México antes de perder a su hijo en un accidente

El director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, habla durante la reunión nacional de consejeros del BBVA Bancomer en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

La trayectoria de Eduardo Osuna Osuna ha marcado el rumbo de la banca en México durante las últimas décadas. El directivo, nacido el 28 de septiembre de 1969 en Ciudad de México, asumió en 2015 el cargo de vicepresidente y director general de BBVA México, luego de una carrera de más de 20 años dentro del grupo financiero.

Su nombre volvió a la agenda pública tras conocerse que su hijo, Diego Osuna, falleció en un accidente automovilístico, un hecho reportado el 14 de marzo de 2026.

Osuna inició su recorrido profesional en BBVA en agosto de 1994, dentro del área de Banca Corporativa. Durante los primeros años, ocupó puestos ligados a la recuperación de crédito tanto corporativo como empresarial, lo que le permitió conocer las bases operativas del sistema bancario mexicano.

A lo largo de su carrera, Osuna ha sido reconocido por su visión integral en la gestión de diferentes líneas de negocio dentro de la organización.

Eduardo Osuna: grado de estudios y su carrera en BBVA

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, participa este martes en la Reunión Anual de Consejeros de BBVA, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Entre 2006 y 2010, fue designado director general de Hipotecaria Nacional, la división especializada en financiamiento para vivienda de BBVA Bancomer. Posteriormente, entre 2010 y 2012, encabezó la Banca Comercial de la institución, y desde 2012 hasta 2015 lideró la Banca de Empresas y Gobierno, una de las áreas clave para la banca corporativa en el país.

El ascenso de Osuna culminó el 10 de junio de 2015, fecha en la que fue nombrado vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, cargo que posteriormente se consolidó como director general de BBVA México. Bajo su gestión, el banco ha mantenido una posición de liderazgo en el sector financiero nacional.

En cuanto a su formación académica, Osuna es ingeniero mecánico-electricista egresado de la Universidad La Salle. En su desarrollo profesional, complementó sus estudios con un máster en dirección de empresas (MBA) por el IPADE y una especialización en fusiones y adquisiciones en la Escuela de Negocios de Columbia. Antes de incorporarse a BBVA, trabajó como ingeniero en telecomunicaciones en empresas como Unilever y Anderson Clayton & Co.

CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2018.- Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, y Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), durante la ceremonia de colocación de bono verde de BBVA Bancomer, el primer banco privado en México en realizar una emisión de este tipo de instrumento. Este tipo de emisión funciona para el manejo de activos líquidos que buscan la inversión en proyectos sustentables. FOTOS: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

¿Qué pasó con el hijo de Eduardo Osuna?

El accidente automovilístico en la autopista Toluca–Valle de Bravo ocurrido el 13 de marzo de 2026 en Villa de Allende, Estado de México, dejó como saldo la muerte de Diego Osuna Miranda, de 17 años e hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

La colisión, en la que estuvieron involucrados una Chevrolet Suburban blindada y un camión de carga Isuzu blanco, ocasionó también el fallecimiento de Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en la misma camioneta.

Entre los heridos se encuentran dos jóvenes de 17 años y uno de 19 años, quienes fueron trasladados a hospitales tras recibir atención médica especializada.

El hecho motivó reacciones públicas. Marcelo Ebrard expresó en redes sociales: “Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”.

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), a través de una publicación encabezada por el presidente Alejandro Malagón Barragán, manifestó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.

También Francisco Cervantes Díaz, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, dedicó un mensaje: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.