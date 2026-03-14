Baja los niveles de estrés y mejora el sueño con el té de cáscara de mandarina casero

Un remedio natural que ayuda a manejar el estrés. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de cáscara de mandarina se consolida como uno de los remedios caseros más efectivos para dormir mejor y reducir el estrés, debido a sus propiedades relajantes y su sencilla preparación doméstica.

Esta infusión natural aprovecha la cáscara de la fruta para ofrecer un sedante libre de cafeína, que promueve la relajación y beneficia la digestión, convirtiéndose en una alternativa económica y saludable para el bienestar nocturno.

Ayuda a conciliar un mejor sueño para las personas con días muy complicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es bueno tomar una taza de té de cáscara de mandarina?

Aporta ventajas claras: actúa como sedante natural, favorece la conciliación del sueño profundo, contribuye a disminuir la hormona del estrés, estabiliza el ánimo y ayuda a aliviar problemas digestivos tras la cena.

La principal virtud del té de cáscara de mandarina es su capacidad para relajar el sistema nervioso y facilitar una noche de descanso reparador. El preparado ayuda a liberar tensiones acumuladas durante el día y disminuye los niveles de la hormona del estrés, sin recurrir a cafeína ni a productos artificiales.

También transforma un residuo habitual en un aliado diario para la tranquilidad, y evita el desperdicio. Gracias a su acción sobre la digestión, alivia la hinchazón post-cena y mejora la calidad del sueño, convirtiéndose en una opción idónea para quienes padecen insomnio o fatiga crónica.

Las hebras blancas de las mandarinas se denominan albedos (Adobe Stock)

Cómo preparar correctamente el té de cáscara de mandarina

Su preparación requiere secar la cáscara y hervirla en agua, lo que permite aprovechar sus compuestos flavonoides y aceites esenciales. Así, este sencillo remedio se posiciona como una opción práctica para quienes buscan descanso y equilibrio emocional antes de dormir.

Para elaborar la infusión, es imprescindible secar la cáscara de mandarina. Lave la cáscara cuidadosamente y colóquela en un lugar ventilado hasta que pierda toda la humedad.

Una vez seca, colóquela en agua caliente durante unos minutos, a fin de liberar los aceites esenciales y los compuestos activos. Use cáscaras no tratadas con químicos, y procure guardar o reutilizar las piezas secas varias veces si lo desea. Al carecer de cafeína, la bebida es ideal para integrarla a la rutina nocturna sin interferir con los ritmos circadianos.

El aroma de la cáscara influye en sus propiedades relajantes para el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades naturales y por qué funcionan para el descanso

El secreto detrás del té de cáscara de mandarina reside en la nobiletina, un compuesto flavonoide con efecto sedante y antiinflamatorio. Esta sustancia ayuda a equilibrar los ritmos circadianos y contribuye a mantener un estado de ánimo estable.

El aroma cítrico que se libera durante la preparación actúa a través de la aromaterapia cítrica, enviando señales de calma al cerebro y facilitando el proceso de relajación mental y física. Así, el consumo de esta infusión beneficia tanto al sistema nervioso como al digestivo, promoviendo un descanso más profundo y una mejor calidad de vida.

Sumar el té de cáscara de mandarina a la rutina diaria puede convertirse en la diferencia entre una noche inquieta y un sueño reparador. Esta alternativa natural permite iniciar la jornada siguiente con mayor energía y equilibrio, partiendo del simple gesto de aprovechar un ingrediente habitual de la cocina.