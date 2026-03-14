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Baja los niveles de estrés y mejora el sueño con el té de cáscara de mandarina casero

Reutilizar restos de fruta en la rutina diaria ofrece una alternativa para aprovechar todos los beneficios que ofrece

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Un remedio natural que ayuda
Un remedio natural que ayuda a manejar el estrés. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de cáscara de mandarina se consolida como uno de los remedios caseros más efectivos para dormir mejor y reducir el estrés, debido a sus propiedades relajantes y su sencilla preparación doméstica.

Esta infusión natural aprovecha la cáscara de la fruta para ofrecer un sedante libre de cafeína, que promueve la relajación y beneficia la digestión, convirtiéndose en una alternativa económica y saludable para el bienestar nocturno.

Ayuda a conciliar un mejor
Ayuda a conciliar un mejor sueño para las personas con días muy complicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es bueno tomar una taza de té de cáscara de mandarina?

Aporta ventajas claras: actúa como sedante natural, favorece la conciliación del sueño profundo, contribuye a disminuir la hormona del estrés, estabiliza el ánimo y ayuda a aliviar problemas digestivos tras la cena.

La principal virtud del té de cáscara de mandarina es su capacidad para relajar el sistema nervioso y facilitar una noche de descanso reparador. El preparado ayuda a liberar tensiones acumuladas durante el día y disminuye los niveles de la hormona del estrés, sin recurrir a cafeína ni a productos artificiales.

También transforma un residuo habitual en un aliado diario para la tranquilidad, y evita el desperdicio. Gracias a su acción sobre la digestión, alivia la hinchazón post-cena y mejora la calidad del sueño, convirtiéndose en una opción idónea para quienes padecen insomnio o fatiga crónica.

Las hebras blancas de las
Las hebras blancas de las mandarinas se denominan albedos (Adobe Stock)

Cómo preparar correctamente el té de cáscara de mandarina

Su preparación requiere secar la cáscara y hervirla en agua, lo que permite aprovechar sus compuestos flavonoides y aceites esenciales. Así, este sencillo remedio se posiciona como una opción práctica para quienes buscan descanso y equilibrio emocional antes de dormir.

Para elaborar la infusión, es imprescindible secar la cáscara de mandarina. Lave la cáscara cuidadosamente y colóquela en un lugar ventilado hasta que pierda toda la humedad.

Una vez seca, colóquela en agua caliente durante unos minutos, a fin de liberar los aceites esenciales y los compuestos activos. Use cáscaras no tratadas con químicos, y procure guardar o reutilizar las piezas secas varias veces si lo desea. Al carecer de cafeína, la bebida es ideal para integrarla a la rutina nocturna sin interferir con los ritmos circadianos.

El aroma de la cáscara
El aroma de la cáscara influye en sus propiedades relajantes para el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades naturales y por qué funcionan para el descanso

El secreto detrás del té de cáscara de mandarina reside en la nobiletina, un compuesto flavonoide con efecto sedante y antiinflamatorio. Esta sustancia ayuda a equilibrar los ritmos circadianos y contribuye a mantener un estado de ánimo estable.

El aroma cítrico que se libera durante la preparación actúa a través de la aromaterapia cítrica, enviando señales de calma al cerebro y facilitando el proceso de relajación mental y física. Así, el consumo de esta infusión beneficia tanto al sistema nervioso como al digestivo, promoviendo un descanso más profundo y una mejor calidad de vida.

Sumar el té de cáscara de mandarina a la rutina diaria puede convertirse en la diferencia entre una noche inquieta y un sueño reparador. Esta alternativa natural permite iniciar la jornada siguiente con mayor energía y equilibrio, partiendo del simple gesto de aprovechar un ingrediente habitual de la cocina.

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