EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 4 de mayo: Av. Chapultepec presenta ligeros asentamientos vehiculares

La circulación sobre Av. Insurgentes se ha restablecido entre Liverpool y Av. Álvaro Obregón , permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos tras el retiro de los obstáculos que se ubicaban en la zona.

Lugar: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

Se espera concentraciones en las siguientes zonas de la CDMX:

Entre Orizaba y Eje 1 Poniente , Av. Chapultepec muestra ligeros asentamientos vehiculares, por lo que el tránsito avanza con cierta lentitud en ese tramo.

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