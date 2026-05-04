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EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 4 de mayo: Av. Chapultepec presenta ligeros asentamientos vehiculares

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13:44 hsHoy

Entre Orizaba y Eje 1 Poniente, Av. Chapultepec muestra ligeros asentamientos vehiculares, por lo que el tránsito avanza con cierta lentitud en ese tramo.

13:37 hsHoy

¡Toma precauciones!

Se espera concentraciones en las siguientes zonas de la CDMX:

  • Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

Por: Organizaciones y colectivos indígenas

  • Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Monumento a la Madre

Por: Colectivo “Plataforma 4:20

  • Coyoacán

Hora: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Banorte (bajo puente)

Por: Radio 8 de octubre

  • Venustiano Carranza

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Sur 79 NO. 358, Col. Lorenzo Boturini.

Por: Asamblea interuniversitaria y popular por Palestina

  • Magdalena Contreras

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Panteón San Jerónimo

Por: Sobrevivientes del caso Texcoco, Atenco

13:29 hsHoy

7:24 A.M.

La circulación sobre Av. Insurgentes se ha restablecido entre Liverpool y Av. Álvaro Obregón, permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos tras el retiro de los obstáculos que se ubicaban en la zona.

La circulación sobre Av. Insurgentes se ha restablecido entre Liverpool y Av. Álvaro Obregón, permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos (X@OVIALCDMX)
La circulación sobre Av. Insurgentes se ha restablecido entre Liverpool y Av. Álvaro Obregón, permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos (X@OVIALCDMX)

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