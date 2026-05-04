EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 4 de mayo: Av. Chapultepec presenta ligeros asentamientos vehiculares

Entre Orizaba y Eje 1 Poniente, Av. Chapultepec muestra ligeros asentamientos vehiculares, por lo que el tránsito avanza con cierta lentitud en ese tramo.
¡Toma precauciones!
Se espera concentraciones en las siguientes zonas de la CDMX:
- Cuauhtémoc
Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.
Por: Organizaciones y colectivos indígenas
- Cuauhtémoc
Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Monumento a la Madre
Por: Colectivo “Plataforma 4:20
- Coyoacán
Hora: 18:30 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Estadio Banorte (bajo puente)
Por: Radio 8 de octubre
- Venustiano Carranza
Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Sur 79 NO. 358, Col. Lorenzo Boturini.
Por: Asamblea interuniversitaria y popular por Palestina
- Magdalena Contreras
Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Panteón San Jerónimo
Por: Sobrevivientes del caso Texcoco, Atenco
7:24 A.M.
La circulación sobre Av. Insurgentes se ha restablecido entre Liverpool y Av. Álvaro Obregón, permitiendo el flujo vehicular en ambos sentidos tras el retiro de los obstáculos que se ubicaban en la zona.