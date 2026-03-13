México

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer los glúteos en el gimnasio y desde casa

El tren inferior debe ser ejercitado tanto por hombres como por mujeres

Una mujer realiza estiramientos para
Una mujer realiza estiramientos para glúteos en el gimnasio, promoviendo la importancia de la flexibilidad y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr glúteos fuertes y tonificados es una de las metas más comunes al entrenar, tanto en el gimnasio como en el hogar.

La búsqueda de los movimientos más eficaces lleva a considerar no solo la estética, sino también la importancia de estos músculos para la postura, el equilibrio y la prevención de lesiones.

Diversos especialistas coinciden en que, para obtener resultados visibles y sostenibles, la clave está en seleccionar ejercicios que involucren al máximo las fibras musculares de la zona y permitan progresión de carga, ya sea con el propio peso corporal o con equipamiento adicional.

La tendencia actual destaca el valor de adaptar las rutinas a las condiciones de cada persona. Mientras algunos prefieren la variedad de máquinas y pesas del gimnasio, otros optan por la comodidad y flexibilidad de entrenar en casa. En ambos contextos, existen opciones que permiten estimular los glúteos de manera eficaz y segura.

Sentadillas: el clásico infalible

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio más recomendado para trabajar los glúteos en el gimnasio es la sentadilla. Este movimiento básico activa toda la musculatura de las piernas y la región glútea, permitiendo ajustar la resistencia según el nivel del usuario. Al realizar la sentadilla con barra, se eleva la demanda sobre los glúteos, lo que favorece el crecimiento y la fuerza muscular.

La sentadilla permite añadir peso progresivamente, lo que representa una ventaja significativa para mejorar la potencia y la hipertrofia. Además, resulta un ejercicio funcional que mejora la movilidad y ayuda a prevenir molestias en la zona lumbar. Es fundamental mantener la técnica correcta para evitar lesiones y aprovechar al máximo sus beneficios.

Puente de glúteos: la mejor opción para casa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes entrenan en el hogar, el puente de glúteos es considerado el ejercicio más completo y accesible. Este movimiento consiste en acostarse boca arriba, apoyar los pies en el suelo y elevar la pelvis, concentrando el esfuerzo en los glúteos. Puede ejecutarse solo con el peso corporal o incrementarse la dificultad incorporando bandas elásticas o cargas adicionales.

El puente de glúteos activa especialmente el glúteo mayor, el músculo más voluminoso de la zona, y favorece el fortalecimiento sin necesidad de equipamiento sofisticado. Además, es apto para personas con distintos niveles de condición física y puede adaptarse a rutinas de alta o baja intensidad. La constancia en su práctica suele reflejarse en una mejora notoria de la forma y el tono muscular.

Variaciones y progresión: claves para mejores resultados

Para maximizar los avances, se recomienda alternar variantes de los ejercicios principales. En el gimnasio, se pueden incorporar sentadillas búlgaras, zancadas o peso muerto, ajustando el peso y las repeticiones. En casa, las elevaciones de pierna, las sentadillas sin carga y los puentes con una sola pierna aportan diversidad y desafían el músculo desde diferentes ángulos.

La progresión gradual y la correcta ejecución técnica son factores determinantes para evitar el estancamiento y reducir el riesgo de lesiones. Los especialistas insisten en la importancia de combinar ejercicios aislados y compuestos, así como de priorizar la calidad por encima de la cantidad en cada sesión de entrenamiento.

