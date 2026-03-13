Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer los glúteos en el gimnasio y desde casa

Una mujer realiza estiramientos para glúteos en el gimnasio, promoviendo la importancia de la flexibilidad y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr glúteos fuertes y tonificados es una de las metas más comunes al entrenar, tanto en el gimnasio como en el hogar.

La búsqueda de los movimientos más eficaces lleva a considerar no solo la estética, sino también la importancia de estos músculos para la postura, el equilibrio y la prevención de lesiones.

Diversos especialistas coinciden en que, para obtener resultados visibles y sostenibles, la clave está en seleccionar ejercicios que involucren al máximo las fibras musculares de la zona y permitan progresión de carga, ya sea con el propio peso corporal o con equipamiento adicional.

La tendencia actual destaca el valor de adaptar las rutinas a las condiciones de cada persona. Mientras algunos prefieren la variedad de máquinas y pesas del gimnasio, otros optan por la comodidad y flexibilidad de entrenar en casa. En ambos contextos, existen opciones que permiten estimular los glúteos de manera eficaz y segura.

Sentadillas: el clásico infalible

El ejercicio más recomendado para trabajar los glúteos en el gimnasio es la sentadilla. Este movimiento básico activa toda la musculatura de las piernas y la región glútea, permitiendo ajustar la resistencia según el nivel del usuario. Al realizar la sentadilla con barra, se eleva la demanda sobre los glúteos, lo que favorece el crecimiento y la fuerza muscular.

La sentadilla permite añadir peso progresivamente, lo que representa una ventaja significativa para mejorar la potencia y la hipertrofia. Además, resulta un ejercicio funcional que mejora la movilidad y ayuda a prevenir molestias en la zona lumbar. Es fundamental mantener la técnica correcta para evitar lesiones y aprovechar al máximo sus beneficios.

Puente de glúteos: la mejor opción para casa

Para quienes entrenan en el hogar, el puente de glúteos es considerado el ejercicio más completo y accesible. Este movimiento consiste en acostarse boca arriba, apoyar los pies en el suelo y elevar la pelvis, concentrando el esfuerzo en los glúteos. Puede ejecutarse solo con el peso corporal o incrementarse la dificultad incorporando bandas elásticas o cargas adicionales.

El puente de glúteos activa especialmente el glúteo mayor, el músculo más voluminoso de la zona, y favorece el fortalecimiento sin necesidad de equipamiento sofisticado. Además, es apto para personas con distintos niveles de condición física y puede adaptarse a rutinas de alta o baja intensidad. La constancia en su práctica suele reflejarse en una mejora notoria de la forma y el tono muscular.

Variaciones y progresión: claves para mejores resultados

Para maximizar los avances, se recomienda alternar variantes de los ejercicios principales. En el gimnasio, se pueden incorporar sentadillas búlgaras, zancadas o peso muerto, ajustando el peso y las repeticiones. En casa, las elevaciones de pierna, las sentadillas sin carga y los puentes con una sola pierna aportan diversidad y desafían el músculo desde diferentes ángulos.

La progresión gradual y la correcta ejecución técnica son factores determinantes para evitar el estancamiento y reducir el riesgo de lesiones. Los especialistas insisten en la importancia de combinar ejercicios aislados y compuestos, así como de priorizar la calidad por encima de la cantidad en cada sesión de entrenamiento.