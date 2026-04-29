Granola casera al sartén: receta rápida, crocante y alta en fibra para el desayuno

Esta receta es rendidora, económica y perfecta para sumar fibra, grasas buenas y energía a tu desayuno, merienda o para llevar como colación.
Puedes personalizarla con los frutos secos, semillas y endulzante que más te gusten, y queda espectacular sobre yogur, frutas, ensaladas de fruta o incluso sola.
Lo mejor: se hace en solo 10 minutos y no requiere encender el horno.
Receta de granola casera al sartén
La base es avena arrollada, semillas, frutos secos y miel o stevia. Puedes sumar coco rallado, frutas deshidratadas o chips de chocolate para la versión más dulce.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
Ingredientes
- 1 ½ tazas de avena arrollada
- 1/2 taza de frutos secos picados (almendras, nueces, cacahuate, etc.)
- 1/4 taza de semillas (girasol, calabaza, sésamo, chía, etc.)
- 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
- 2 cucharadas de aceite de coco o vegetal
- 1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- 1/4 taza de coco rallado o frutas deshidratadas (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer granola casera al sartén, paso a paso
- Calentar el sartén grande a fuego medio y agregar el aceite.
- Añadir la avena, los frutos secos y las semillas. Tostar 3-4 minutos, revolviendo para que no se queme.
- Sumar la miel (o endulzante), la canela y la pizca de sal. Mezclar bien para que todo se impregne.
- Cocinar 3-4 minutos más, siempre revolviendo, hasta que la granola esté dorada y fragante.
- Retirar del fuego y agregar el coco rallado o las frutas deshidratadas.
- Dejar enfriar completamente antes de guardar en frasco hermético (queda más crocante).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones (de aprox. 1/4 taza).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 110
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidad de endulzante/secos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En frasco hermético, hasta 2 semanas a temperatura ambiente fresca.
