Granola casera al sartén: receta rápida, crocante y alta en fibra para el desayuno

Te decimos cómo preparar este topping desde casa

Granola dorada y crocante de avena y frutos secos se presenta recién hecha en una sartén y servida en un bowl blanco, acompañada de frutas frescas variadas sobre un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es rendidora, económica y perfecta para sumar fibra, grasas buenas y energía a tu desayuno, merienda o para llevar como colación.

Puedes personalizarla con los frutos secos, semillas y endulzante que más te gusten, y queda espectacular sobre yogur, frutas, ensaladas de fruta o incluso sola.

Lo mejor: se hace en solo 10 minutos y no requiere encender el horno.

Receta de granola casera al sartén

La base es avena arrollada, semillas, frutos secos y miel o stevia. Puedes sumar coco rallado, frutas deshidratadas o chips de chocolate para la versión más dulce.

Una sartén llena de granola dorada y crocante de avena y frutos secos se presenta junto a un bowl con una porción servida y acompañada de frutas frescas como fresas, arándanos, frambuesas e higos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 ½ tazas de avena arrollada
  2. 1/2 taza de frutos secos picados (almendras, nueces, cacahuate, etc.)
  3. 1/4 taza de semillas (girasol, calabaza, sésamo, chía, etc.)
  4. 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
  5. 2 cucharadas de aceite de coco o vegetal
  6. 1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  7. 1/4 taza de coco rallado o frutas deshidratadas (opcional)
  8. 1 pizca de sal
Primer plano de granola en un frasco de vidrio transparente, mostrando una rica combinación de avena, semillas de calabaza, girasol, chía, almendras, pasas y arándanos deshidratados, con un fondo blanco minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer granola casera al sartén, paso a paso

  1. Calentar el sartén grande a fuego medio y agregar el aceite.
  2. Añadir la avena, los frutos secos y las semillas. Tostar 3-4 minutos, revolviendo para que no se queme.
  3. Sumar la miel (o endulzante), la canela y la pizca de sal. Mezclar bien para que todo se impregne.
  4. Cocinar 3-4 minutos más, siempre revolviendo, hasta que la granola esté dorada y fragante.
  5. Retirar del fuego y agregar el coco rallado o las frutas deshidratadas.
  6. Dejar enfriar completamente antes de guardar en frasco hermético (queda más crocante).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones (de aprox. 1/4 taza).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidad de endulzante/secos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En frasco hermético, hasta 2 semanas a temperatura ambiente fresca.

