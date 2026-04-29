Caen dos por presunta desaparición de siete campesinos en Atenango del Río, Guerrero: las víctimas siguen sin ser localizadas

La Fiscalía Estatal de Guerrero anunció sobre las detenciones la mañana de este miércoles. Las víctimas aún no son localizadas. (Crédito: Fiscalía Estatal de Guerrero)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de dos hombres por su presunta participación en la desaparición de siete campesinos en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte de la entidad, ocurrida el pasado 18 de abril. Hasta el momento, las víctimas no han sido localizadas.

Los detenidos, identificados como Cornelio “N” y Samuel “N”, fueron capturados en la comunidad de Apanguito en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

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De acuerdo con la información oficial, ambos fueron ubicados tras labores de investigación desarrolladas en la misma zona donde ocurrieron los hechos. En el operativo participaron efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policía estatal.

La Fiscalía estatal indicó que los imputados serán puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Hasta ahora, la autoridad no ha dado a conocer el posible móvil del caso ni ha confirmado avances sobre la localización de las víctimas.

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Los siete hombres desaparecidos fueron identificados como los hermanos Mario y Asunción Bello , de 57 y 41 años, respectivamente, así como Diego y Valente Bello, de 19 y 18 años, hijos de uno de ellos. También se reportó la desaparición de los hermanos Cristóbal y Eriberto Pineda, de 40 y 38 años, y de Sebastián Riquelme, de 23 años —primo de estos dos últimos—.

Fichas de búsqueda de las personas desaparecidas. (Crédito: redes sociales)

Así se reportó la desaparición

De acuerdo con familiares, todos ellos salieron la tarde del sábado 18 de abril, alrededor de las 17:00 horas, para realizar actividades relacionadas con el cuidado de sus animales en un paraje conocido como La Cueva, en las inmediaciones de Apanguito.

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Posteriormente, autoridades acudieron al sitio señalado, donde localizaron indicios de violencia, entre ellos manchas de sangre, casquillos percutidos y dos motocicletas, lo que apuntó a un posible hecho violento en la zona.

Tras el hallazgo de indicios considerados de alta relevancia, el alcalde Emmanuel Guevara pidió la intervención conjunta de autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las labores en la zona.

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Como parte de este despliegue, cerca de 250 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero realizaron operativos de búsqueda.

El caso se mantiene bajo investigación mientras continúan las labores de búsqueda para ubicar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido en esta comunidad rural de la región Norte de Guerrero.

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