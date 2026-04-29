Sheinbaum anuncia próxima reunión con Petrobras en mayo para analizar acuerdos

(CRÉDITO: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que un equipo técnico de Petrobras visitará México el próximo 13 de mayo para avanzar en acuerdos de colaboración tecnológica entre la petrolera brasileña y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la cooperación involucra áreas de producción, exploración y transformación, con el objetivo de intercambiar metodologías en extracción de petróleo y desarrollo de biocombustibles.

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La mandataria explicó que, hasta el momento, no existe un acuerdo formal firmado con la empresa brasileña. Destacó que la colaboración buscará que ambos países puedan aprovechar desarrollos tecnológicos en petróleo, biodiésel y etanol, rubros en los que Petrobras cuenta con experiencia y patentes relevantes.

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Gobierno prevé integración tecnológica con Petrobras

Sheinbaum señaló que el acercamiento con Petrobras responde a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva de Pemex y diversificar tecnologías energéticas. La presidenta indicó:

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“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”.

El anuncio se produce luego de que representantes del sector energético mexicano, entre ellos el director general de Pemex, participaran en reuniones con directivos de la empresa brasileña.

¿Qué se dialogó en la última reunión?

El pasado 24 de abril, Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales sobre su reunión con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard.

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La mandataria dio a conocer que durante el encuentro se discutió la posibilidad de establecer una colaboración entre ambas empresas en materia de exploración, producción y transformación de petróleo:

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, detalló la presidenta.

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Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para colaborar con Pemex.

Lula da Silva ofrece alianza

Ya a mediados de marzo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, había propuesto a Sheinbaum establecer una alianza estratégica entre Petróleo Brasileiro S.A. y Petróleos Mexicanos para la exploración conjunta de yacimientos en el Golfo de México.

A petición de Magda Chambriard, el líder brasileño contactó por teléfono a la “compañera Claudia” con el propósito de analizar una posible asociación entre Petrobras y Pemex.

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