México

Sheinbaum anuncia próxima reunión con Petrobras en mayo para analizar acuerdos

La mandataria detalló que la cooperación tiene el objetivo de intercambiar metodologías de extracción de petróleo y desarrollo de biocombustibles e involucra áreas de exploración y producción

Guardar
(CRÉDITO: Presidencia)
(CRÉDITO: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que un equipo técnico de Petrobras visitará México el próximo 13 de mayo para avanzar en acuerdos de colaboración tecnológica entre la petrolera brasileña y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la cooperación involucra áreas de producción, exploración y transformación, con el objetivo de intercambiar metodologías en extracción de petróleo y desarrollo de biocombustibles.

PUBLICIDAD

La mandataria explicó que, hasta el momento, no existe un acuerdo formal firmado con la empresa brasileña. Destacó que la colaboración buscará que ambos países puedan aprovechar desarrollos tecnológicos en petróleo, biodiésel y etanol, rubros en los que Petrobras cuenta con experiencia y patentes relevantes.

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes
FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Gobierno prevé integración tecnológica con Petrobras

Sheinbaum señaló que el acercamiento con Petrobras responde a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva de Pemex y diversificar tecnologías energéticas. La presidenta indicó:

PUBLICIDAD

“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”.

El anuncio se produce luego de que representantes del sector energético mexicano, entre ellos el director general de Pemex, participaran en reuniones con directivos de la empresa brasileña.

¿Qué se dialogó en la última reunión?

El pasado 24 de abril, Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales sobre su reunión con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard.

La mandataria dio a conocer que durante el encuentro se discutió la posibilidad de establecer una colaboración entre ambas empresas en materia de exploración, producción y transformación de petróleo:

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, detalló la presidenta.

Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para colaborar con Pemex.
Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para colaborar con Pemex.

Lula da Silva ofrece alianza

Ya a mediados de marzo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, había propuesto a Sheinbaum establecer una alianza estratégica entre Petróleo Brasileiro S.A. y Petróleos Mexicanos para la exploración conjunta de yacimientos en el Golfo de México.

A petición de Magda Chambriard, el líder brasileño contactó por teléfono a la “compañera Claudia” con el propósito de analizar una posible asociación entre Petrobras y Pemex.

Temas Relacionados

PetrobrasPemexMayo 2026Claudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es y cómo reducir la grasa visceral, considerada por científicos como la más peligrosa para la salud

Según datos de la ENSANUT, el 37% de los adultos en México tienen sobrepeso y el 38% obesidad

Qué es y cómo reducir la grasa visceral, considerada por científicos como la más peligrosa para la salud

Suspenden corrida de toros en en la Monumental Vicente Segura de Pachuca, ciudadanos piden su reincorporación

La cancelación generó debate entre los pobladores de la comunidad en donde se destaca una manifestación a favor del evento

Suspenden corrida de toros en en la Monumental Vicente Segura de Pachuca, ciudadanos piden su reincorporación

Crumble de pera y manzana: postre crocante, saludable y con grasas buenas

Te decimos como prepararlo desde casa

Crumble de pera y manzana: postre crocante, saludable y con grasas buenas

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

La excandidata presidencial reconoció públicamente a las víctimas que alzaron la voz y resaltó la dificultad de enfrentar estructuras de poder en México

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

Comisión del Congreso de Sinaloa aprueba restringir música con apología del delito en escuelas y transporte público

Detienen en el Edomex a cuatro personas relacionadas con el asesinato de una familia en Azcapotzalco

Oficiales en accidente de Chihuahua consideraron ocultar los cadáveres de los dos agentes de la CIA, revela Ioan Grillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril: caen cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Said Ochoa: ¿quién es el conductor de Foro TV que se volvió tendencia tras presentar a su novio?

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Trajineras de BTS en Xochimilco: fechas, precio y cómo llegar al embarcadero

DEPORTES

José Ramón Fernández rompe el silencio y acusa de montaje las disculpas públicas de Faitelson: “Tristemente eso estaba planeado”

José Ramón Fernández rompe el silencio y acusa de montaje las disculpas públicas de Faitelson: “Tristemente eso estaba planeado”

Cruz Azul Hidalgo y Veracruz estarían cerca de regresar a la Liga Expansión Mx

¿Fan Fest sin alcohol? Esto dijo Gabriela Cuevas sobre las reglas en el Mundial 2026 en México

Exhiben cuánto dinero pagó Julio Ibáñez, periodista de TUDN para evitar la cárcel en Sudáfrica

Copa del Mundo 2026: así funcionaría la nueva regla de tarjetas amarillas de FIFA