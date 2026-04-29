Laissez-passer pasaporte mexicano: cómo funciona, quiénes lo pueden tramitar y cuáles son sus beneficios (Jovani Pérez/Infobae México)

El interés por los trámites de identificación y documentos de viaje alternativos, como el laissez-passer, ha registrado un notable aumento en México.

Según datos recientes de Google Trends, tanto la búsqueda del término “laissez-passer” como su relación con el pasaporte mexicano y la matrícula consular están al alza, lo que refleja la necesidad de información clara sobre estos documentos y los servicios que ofrecen los consulados mexicanos.

PUBLICIDAD

Crece la demanda de información sobre documentos consulares

Las tendencias de búsqueda muestran que los usuarios buscan respuestas sobre qué es el laissez-passer, cómo se tramita y en qué casos sustituye al pasaporte mexicano.

Otros temas en ascenso son la matrícula consular y el procedimiento para obtener una cita para pasaporte. Este escenario destaca la importancia de los documentos alternativos para mexicanos en el extranjero y el papel que juegan los consulados en situaciones de emergencia o pérdida de documentación.

PUBLICIDAD

Crece la demanda de información sobre documentos consulares (Foto: Google Trends)

¿Qué es el laissez-passer y cómo funciona?

El laissez-passer es un documento de viaje extraordinario que se expide únicamente en situaciones específicas, como la imposibilidad de obtener un pasaporte ordinario. Su función principal es permitir el retorno seguro de una persona a México cuando ha perdido su pasaporte, le ha sido robado, o se encuentra en una situación de emergencia en el extranjero.

Este documento es temporal, tiene validez limitada y solo puede utilizarse para un viaje de retorno directo a territorio nacional o, en casos excepcionales, hacia un tercer país que lo acepte. No sustituye al pasaporte ordinario ni puede usarse para realizar viajes turísticos o múltiples desplazamientos.

PUBLICIDAD

El laissez-passer es emitido exclusivamente por las representaciones consulares de México en el extranjero, y su uso está regulado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Quiénes pueden tramitar el laissez-passer?

El trámite del laissez-passer está dirigido a ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera del país y que no pueden obtener un pasaporte por causas de fuerza mayor. Los principales beneficiarios son:

PUBLICIDAD

Personas que han perdido su pasaporte o se lo han robado.

Mexicanos que, por razones de salud, legales o humanitarias, requieren regresar urgentemente a México y no pueden esperar los tiempos regulares de expedición de un pasaporte.

Menores de edad que necesitan retornar al país y carecen de documentación válida, bajo supervisión de autoridades consulares y, en su caso, de custodios legales.

Para solicitar el laissez-passer, el interesado debe acudir al consulado mexicano más cercano y presentar una identificación oficial, una declaración de la situación que motiva la solicitud y, si es posible, una copia del pasaporte perdido o robado. En casos de menores, se requiere la presencia y autorización de los padres o tutores legales.

Beneficios y limitaciones del laissez-passer

El laissez-passer ofrece varias ventajas para los mexicanos en el extranjero que enfrentan situaciones extraordinarias:

PUBLICIDAD

Permite el regreso seguro y legal a México, aun sin pasaporte vigente.

Facilita la repatriación en casos de emergencia médica, situaciones humanitarias, deportaciones u otros escenarios de vulnerabilidad.

Su expedición es ágil, ya que prioriza la resolución inmediata de la contingencia.

Sin embargo, el laissez-passer presenta limitaciones importantes:

Solo es válido para un viaje específico y directo; no sirve como documento de identidad permanente ni para viajes recurrentes.

No garantiza el ingreso a otros países, salvo México o aquellos que reconozcan su validez de manera excepcional.

No sustituye la función del pasaporte como documento de identificación internacional.

Papel de los consulados y trámites adicionales

Los consulados de México en el extranjero son los únicos autorizados para expedir el laissez-passer. Además, orientan sobre la recuperación de documentos, la matrícula consular y el proceso para programar citas, como reflejan las búsquedas en tendencia.

PUBLICIDAD

En situaciones de emergencia, el consulado también puede asistir con trámites complementarios, contacto con familiares y asesoría legal. Los interesados deben consultar siempre las páginas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones consulares para conocer requisitos y procedimientos actualizados.

El aumento en las consultas y solicitudes de documentos alternativos, como el laissez-passer, evidencia la importancia de contar con información precisa sobre los servicios consulares y las opciones de protección para mexicanos en el exterior.

PUBLICIDAD