Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

El Mencho murió mientras era trasladado por agentes de seguridad tras un operativo en Tapalapa (Fotoarte: Steve Allen)

Las autoridades de Jalisco confirmaron que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sí contaba con una orden de aprehensión en su contra en la entidad.

En una conferencia de prensa del 12 de marzo el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, fue cuestionado sobre si en la entidad había investigacione en contra de quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Desde luego tenía una orden de aprehensión aquí en Jalisco, tengo entendio que fue por el caso del secretario de Turismo. Seguramente fue participación de autoría intelectual”, comentó el funcionario.

El asesinato del secretario de Turismo en 2013

Si bien el funcionario no lo explicitó, en el año 2013 fue asesinado José de Jesús Gallegos Álvarez quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Turismo.

José de Jesús Gallegos Álvarez, entonces secretario de Turismo de Jalisco, fue asesinado en marzo de 2013. (FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO)

En dicha ocasión el secretario de Turismo estaba en una camioneta Toyota Highlander, entre las avenidas Acueducto y Patria, en el fraccionamiento Colinas de San Javier, sitio en el que fue atacado a balazos.

Los registros periodísticos indican que los responsables de la agresión iban en una camioneta azul que usaron para perseguir al funcionario hasta que alcanzaron al secretario y le dispararon. El hombre llevaba apenas unos días en el cargo cuando fue asesinado.

En su momento las autoridades de Jalisco indicaron que la agresión no estaría relacionada con actividades del crimen organizado y que estarían más ligadas con “actividades económicas y empresariales que tuvo antes de ser designado”, según compartió el entonces fiscal, Rafael Castellanos.

A más de 10 años del crimen las autoridades señalan que el CJNG sí estaría detrás del ataque.

La captura de “El Pantera”

Por su parte, en julio de 2017 fue informado el arresto de Martín G.. Junto con él fueron detenidos otros seis individuos. La entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán destacó:

“Martín G. “El Pantera” se encuentra relacionado en plagios y homicidios en Michoacán y Jalisco, entre ellos el de quien fuera secretario de Turismo del estado vecino, Jesús Gallegos Álvarez, ocurrido en marzo de 2013 en aquella entidad”.

Para diciembre de 2020 en Jalisco fue asesinado otro funcionario, se trató del exgobernador Aristóteles Sandoval. Dicho ataque realizado en Puerto Vallarta fue ligado con el CJNG.

El Ejército asegura que el objetivo del reciente operativo en Tapalpa era la detención de El Mencho, sin embargo, “era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento“, según comentó Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al final, el líder del CJNG murió mientras era trasladado por agentes de seguridad. El operativo generó reacciones violentas en al menos 20 entidades del país, siendo Jalisco el estado más afectado.