México

Vinculan a proceso a “El Congo”, presunto operador del CJNG ligado al asesinato de Carlos Manzo

El hombre estaría relacionado con extorsiones a productores de aguacate y limón

"El Congo" fue detenido en
"El Congo" fue detenido en Michoacán (SSP Michoacán)

Fue vinculado a proceso Gerardo R. G., un sujeto apodado El Congo y quien estaría involucrado en el asesinato del expresidente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Los hechos fueron dados a conocer el 12 de marzo por el fiscal de la entidad, Carlos Torres Piña, según registran medios locales. Según los informes El Congo fue procesado por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo, aunque las autoridades también trabajan en una orden de aprehensión por actividades ligados al asesinato de Manzo.

Torres Piña aseguró que El Congo pertenecía al grupo de telefonía en el que eran compartidas indicaciones, además de que el hombre compartió material (audios y videos) antes y después del asesinato.

“Aparte de la detención por drogas, está por ejercerse por reclusión en lo que concierne al homicidio de Carlos Manzo. El Congo participó también durante el día de la situación al ataque del alcalde“, expresó el funcionario en un encuentro con medios.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo fue suspendida la audiencia de Gerardo R, debido a complicaciones de salud.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

