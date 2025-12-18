Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

Aristóteles Sandoval fue víctima de un ataque a tiros en un restaurante-bar de Puerto Vallarta el pasado 18 de diciembre de 2020 | Infobae México

A cinco años del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, la investigación continúa abierta y con pendientes clave, reconoció el fiscal estatal Salvador González de los Santos, quien confirmó que las autoridades mantienen la búsqueda de al menos dos personas directamente relacionadas con el crimen: un hombre que permanece identificado como “NN” y una mujer captada en video la noche del ataque en Puerto Vallarta.

En declaraciones recientes, el fiscal González de los Santos señaló que las líneas de investigación siguen activas y que uno de los principales objetivos es identificar plenamente a la segunda persona que aparece en los videos de seguridad, a quien, se presume, es una mujer.

“Seguimos trabajando con las investigaciones; principalmente, en identificar plenamente a esta persona, en la búsqueda de la segunda persona que aparece, y realizando actos de investigación para tratar de esclarecer con mayor claridad el hecho”, afirmó el funcionario.

El fiscal evitó detallar avances específicos, pero subrayó que no se ha cerrado ninguna línea relacionada con los autores materiales del asesinato, quienes lograron huir tras un intercambio de disparos con escoltas del exgobernador y un grupo armado que los esperaba en el exterior del bar.

Salvador González de los Santos precisó que el homicidio del exgobernador Sandoval Díaz se complementará y no habrá "carpetazo" | Fiscalía del Estado de Jalisco

Pablo Lemus descarta “carpetazo” al caso Aristóteles Sandoval

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha reiterado en diversas ocasiones que su administración no pretende dar “carpetazo” al caso y que existe un compromiso institucional para esclarecer plenamente el homicidio de Aristóteles Sandoval.

Lemus ha sostenido que no descansarán hasta dar con los verdaderos responsables. Esto en un contexto donde el crimen se ha convertido en uno de los casos de alto impacto más emblemáticos de la violencia y la impunidad en Jalisco.

La muerte de Aristóteles Sandoval: un caso marcado por liberaciones y cuestionamientos

El homicidio ocurrió el 18 de diciembre de 2020 cuando Sandoval, quien gobernó la entidad de 2013 a 2018, fue atacado a balazos dentro del restaurante-bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la versión oficial, el exmandatario recibió un disparo por la espalda mientras se encontraba en los sanitarios del establecimiento y falleció horas después en un hospital, pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

Tras el asesinato, la fiscalía estatal informó que la teoría del caso estaba resuelta y que los responsables habían sido identificados. En ese contexto, fueron detenidos 13 trabajadores del bar Distrito 5, acusados de haber limpiado la escena del crimen por instrucciones del gerente del establecimiento, José Manuel Sánchez Cruz, apodado como “Manu Vaquita”.

Aristoteles Sandoval estuvo al lado de un capo del CJNG el día de su asesinato | Gobierno de México

Sin embargo, todos los implicados quedaron en libertad, el último de ellos en enero de 2023, lo que generó fuertes críticas de organizaciones civiles, académicos y familiares del exgobernador, quienes han cuestionado la solidez de la investigación.

En 2021, el entonces gobernador Enrique Alfaro aseguró públicamente que el caso estaba “resuelto” y que existían órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse. No obstante, el avance judicial no se ha traducido en sentencias por el homicidio.

Detenciones relacionadas, pero un magnicidio sin resolver en Jalisco

Uno de los pocos detenidos vinculados indirectamente al caso fue Moisés González Anguiano, identificado como “El Moy” y presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue arrestado en abril de 2022.

"El Moy", presunto sicario del CJNG, fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por otros delitos, pero no por su presunta implicación en el crimen contra el exmandatario estatal | FGR

En agosto de 2024, un juez federal lo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión, pero por delitos relacionados con armas, drogas y lavado de dinero, no por el asesinato del exgobernador. Hasta ahora, los autores materiales del homicidio de Aristóteles Sandoval siguen prófugos, a pesar de que fueron captados por cámaras de seguridad del propio establecimiento.