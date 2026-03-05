Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

"El Congo" fue detenido en Michoacán. Foto: X/@OHarfuch

La audiencia inicial de Gerardo Rodríguez, alias “El Congo”, fue suspendida por el juez de control debido a que el detenido presentó un malestar cardíaco que imposibilitó su presentación ante la autoridad judicial.

El sujeto fue capturado el pasado 2 de marzo en el estado de Michoacán. Las autoridades lo identificaron como operador regional de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan que estaría implicado en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Tras su captura, se tenía previsto iniciar su proceso legal este miércoles para determinar su situación jurídica; sin embargo, la diligencia fue suspendida hasta nuevo aviso luego de que requiriera ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Además de ser identificado como miembro de la célula criminal que cometió el atentado contra Manzo Rodríguez el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio de Uruapan, las autoridades relacionan a “El Congo” con extorsiones a productores de aguacate y limón, así como con ataques a grupos rivales y homicidios en la región.

De acuerdo con los datos, el sujeto realizaba sus actividades delictivas bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez, alias “El Licenciado”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde.

Falta por capturar a seis implicados en el homicidio de Carlos Manzo

Foto: Especial

La investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan continúa en curso luego de que las autoridades informaron que faltan seis personas por ser detenidas.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que hasta el momento van 20 personas detenidas por su implicación en el homicidio.

También detalló que entre los prófugos se encuentran José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, así como dos personas que se encontraban entre Samuel “N” -director de protocolo del Ayuntamiento que brindaba información sobre los movimientos del exedil-, así como de José Armando “N”, alias “El Licenciado”.

“Tenemos el seguimiento a tres personajes más, que son los que colaboraban con Jorge Armando ”N" desde otras directrices. Uno de ellos, por ejemplo, tiene su ubicación constante solamente en Jalisco", comentó el fiscal.

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

“El Licenciado” figura como pieza clave en la estructura debido a que se le identificó gracias al análisis de información de un celular, desde donde se localizó un chat de mensajería instantánea con al menos 10 participantes encargados de planear el asesinato del exalcalde.

El fiscal precisó que “El Licenciado” mantenía vínculos directos con el CJNG, lo que motivó la intervención de la FGR en las averiguaciones correspondientes.

Además, entre los detenidos figuran siete policías municipales que oficiaban como escoltas de Manzo Rodríguez y uno de los cuales fue responsable de abatir al agresor principal, Víctor Manuel “N”, identificado como el autor material de los disparos que terminaron con la vida del exalcalde.

Tras los hechos, fueron localizados sin vida Fernando “N” y Ramiro “N”, acompañantes directos de Víctor Manuel. A raíz de este hallazgo, los operativos se orientaron hacia Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador y responsable de contratar a menores de edad para ejecutar el homicidio, función que desempeñó para el CJNG.

(FOTO: Captura de pantalla)

El grupo de detenidos incluye a Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, que coordinó parte de la organización criminal desde el chat de mensajería.

Tres integrantes de una misma familia también figuran en la lista de arrestados: Marcelina “N” —madre de la pareja sentimental del “K-OZ”—, María “N” —pareja sentimental de Baruc— y Salvador “N”, hermano de René Belmontes, alias “El Rhino”, jefe de plaza del CJNG en Michoacán, arrestado previamente por Carlos Manzo.

Según declaró Carlos Torres Piña en rueda de prensa, Salvador “N” lideraba una célula con actividades criminales en Uruapan, subordinada a “El Licenciado”.

Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Michoacán

En la lista de aprehensiones recientes figura Alan “N”, señalado por participar en el homicidio de Fernando “N” y Ramiro “N”.