Motociclista se vuelve viral por su paciencia con pasajera sordomuda: “Gracias por ser paciente conmigo”

El video generó miles de comentarios positivos por el trato recibido.

Un gesto cotidiano terminó por convertirse en un fenómeno viral que reavivó la conversación sobre la empatía en la vida diaria. Un conductor de transporte en motocicleta, identificado en redes sociales como @BimoBiker, captó la atención de millones de usuarios luego de compartir un video en el que muestra cómo atendió a una pasajera con discapacidad auditiva y del habla.

El clip, difundido en plataformas digitales, documenta el momento en que la usuaria, llamada Teresa, se comunica con el conductor a través de su teléfono móvil para explicarle su situación. “Disculpe, soy sordomuda, por eso me comunico por este medio”, se lee en el mensaje que mostró al inicio del viaje.

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A partir de ese instante, el conductor adaptó su forma de interacción para garantizar un traslado seguro y comprensible. Según se observa en la grabación, recurrió a gestos, expresiones faciales y señas improvisadas para indicarle cada paso del servicio, desde la entrega del casco —previamente sanitizado— hasta el inicio del recorrido.

Usuarios destacaron la actitud del motociclista en un video con millones de vistas.

Durante el trayecto, el motociclista mantuvo una actitud paciente y cuidadosa, procurando que la pasajera entendiera cada indicación pese a las barreras de comunicación. El video también muestra cómo ambos lograron establecer una dinámica funcional, lo que permitió que el viaje se desarrollara sin contratiempos.

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Al finalizar el recorrido, la pasajera expresó su agradecimiento por el trato recibido, destacando la disposición del conductor para adaptarse a su condición. Este momento fue clave para que el material generara una fuerte respuesta entre los usuarios en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de personas comentaron el video, resaltando la actitud del conductor y reflexionando sobre la importancia de la empatía en situaciones similares.

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Un video muestra cómo un conductor adaptó su servicio ante una barrera de comunicación.

“Gracias bro por ser empático y tener paciencia”; “gracias joven de la moto, te quiero por ser paciente”; “Como mamá de una persona sorda, te felicito por la paciencia que tuviste”; “Que difícil debe ser para ella, gracias por tenerle paciencia, ojalá el mundo fuera más empático con las personas que tienen complicaciones en su día a día”; “Gracias por tu empatía, imagínate lo difícil que debe ser para ella lograr comunicarse”, fueron algunos de los mensajes publicados.

El alcance del video también fue significativo, acumulando millones de reproducciones en poco tiempo, lo que impulsó el debate sobre la inclusión y la necesidad de generar entornos más accesibles para personas con discapacidad.

Este caso evidencia cómo acciones simples pueden tener un impacto profundo, recordando que la empatía sigue siendo un valor esencial en la convivencia diaria, especialmente en contextos donde la comunicación representa un desafío adicional.

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