¿Qué pasa si calientas tortillas en la flama de la estufa?

Muchos ignoran que manipularlas sin precaución o exponerlas demasiado puede afectar tanto el sabor como la salud.

Calentar tortillas directamente en la flama de la estufa es una práctica común en muchas cocinas.

Al hacerlo, la tortilla adquiere una textura más suave y flexible, además de ligeros puntos tostados que realzan su sabor. Además, este método permite que la tortilla se caliente de manera rápida y uniforme, ideal para servirla recién hecha.

Sin embargo, es importante tener precaución para evitar quemaduras o incendios, además de posibles efectos adversos en la salud.

Calentar tortillas en la flama de la estufa brinda textura suave y sabor tostado característico al alimento tradicional mexicano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud de calentar la tortilla en la estufa

De acuerdo con el sitio especializado The Cooking Facts, calentar tortillas directamente en la flama de la estufa puede implicar algunos riesgos para la salud si no se realiza con precaución:

Formación de compuestos nocivos: Cuando la tortilla se quema o carboniza, pueden generarse compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y aminas heterocíclicas, sustancias asociadas con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer cuando se consumen en grandes cantidades y de forma regular.

Riesgo de quemaduras: Manipular tortillas sobre la flama sin herramientas adecuadas puede provocar quemaduras en las manos o los dedos.

Inhalación de humo: Si se quema la tortilla, el humo producido puede irritar las vías respiratorias, especialmente en personas con problemas respiratorios como asma.

Contaminación cruzada: Si la superficie de la estufa no está limpia, la tortilla podría entrar en contacto con residuos de grasa o alimentos, lo que puede afectar la higiene y el sabor.

Para reducir estos riesgos, se recomienda evitar que la tortilla se queme, utilizar pinzas de cocina y mantener limpia la superficie donde se calientan.

Consumir tortillas tostadas o con puntos quemados de forma ocasional no suele representar un peligro significativo, pero no se aconseja hacerlo de manera habitual.

Es recomendable usar pinzas para manipular la tortilla y no dejarla desatendida. Además, si se calientan muchas tortillas sobre la flama, pueden producirse residuos de ceniza o humo. En general, este método es seguro si se realiza con atención y las medidas de seguridad adecuadas.

Manipular tortillas en la estufa sin herramientas adecuadas incrementa el riesgo de quemaduras en manos y dedos, lo que requiere precaución. Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los beneficios de consumir tortillas para la salud

Las tortillas, especialmente las elaboradas con maíz nixtamalizado, ofrecen diversos beneficios para la salud:

Fuente de energía: Aportan carbohidratos complejos, que brindan energía sostenida y son esenciales para el funcionamiento diario del organismo.

Ricas en fibra: Favorecen la salud digestiva y ayudan a regular el tránsito intestinal, sobre todo las de maíz integral.

Bajo contenido de grasa: Son naturalmente bajas en grasas, lo que las convierte en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.

Aporte de calcio y otros minerales: La nixtamalización incrementa la biodisponibilidad de calcio, beneficiando la salud ósea. También contienen magnesio, fósforo y potasio.

Sin gluten: Las tortillas de maíz son aptas para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Versatilidad y saciedad: Forman parte de una alimentación variada y ayudan a mantener la sensación de saciedad.

Incluir tortillas de maíz como parte de una dieta balanceada puede contribuir al bienestar nutricional y a la adecuada ingesta de micronutrientes.