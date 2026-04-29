México

Procesan a tres exfuncionarios de la FGR por no investigar caso de huachicol en Tamaulipas

Los implicados enfrentan un proceso penal mientras se mantiene su presunción de inocencia

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Los implicados, identificados enfrentan un proceso penal mientras se mantiene su presunción de inocencia.
Los implicados, identificados enfrentan un proceso penal mientras se mantiene su presunción de inocencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la vinculación a proceso de tres exservidores públicos, identificados como Carlos “N”, Israel “N” y Juan “N”, por su presunta participación en un delito contra la administración de justicia.

Los hechos que originan esta acción se remontan a una investigación abierta en el estado de Tamaulipas, la cual involucra acusaciones de sustracción o alteración de activos pertenecientes a la industria petrolera.

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De acuerdo con la información oficial, los exfuncionarios determinaron no ejercer acción penal en el caso analizado; sin embargo, las investigaciones sugieren que podrían haber obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

A raíz de las acusaciones, el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, presentó las pruebas necesarias para lograr la vinculación a proceso. Estas evidencias fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial encargada.

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Con ello, la FGR declaró que no permitirá actos fuera de la ley cometidos por personal de la propia institución, por lo que recalcó su compromiso de buscar sanciones que sirvan de ejemplo para futuros casos.

Por otra parte, subrayó que las personas señaladas mantienen su presunción de inocencia. Solo una sentencia condenatoria podría modificar esa condición jurídica.

“La Fiscalía General de la República no tolera conductas al margen de la Ley en las que incurran personas servidoras públicas de la institución, por lo que será implacable en buscar sanciones ejemplares para quienes las cometan”, se lee en un comunicado.

Según las investigaciones consultadas por Infobae, Carlos “N” ocupó el cargo de agente del Ministerio Público Federal hasta el momento de los hechos. Mientras que Israel “N” fungía como Fiscal en Jefe, y Juan “N” era responsable de la FIFE en Tamaulipas.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa procesal y las autoridades continuarán recabando pruebas para sustentar las acusaciones. El seguimiento de este proceso será clave para definir si existió o no responsabilidad penal de los ex servidores.

La Fiscalía reitera que actuará con firmeza ante cualquier irregularidad detectada dentro de sus filas. El mensaje institucional enfatiza que la legalidad es una exigencia ineludible para todo funcionario público.

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