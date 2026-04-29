México

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de conspiración, afirma que son contra la 4T

Argumenta que sus declaraciones en el recinto parlamentario habrían sido el detonante del anuncio difundido por el gobierno estadounidense

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(X/@InzunzaCazarez)
El legislador de Morena sostiene que las imputaciones tienen la intención de atacar a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. (X/@InzunzaCazarez)

Enrique Inzunza, senador y exsecretario de Gobierno en Sinaloa, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presunta conspiración para importar narcóticos asociada al Cártel de Sinaloa.

El legislador de Morena sostuvo que la investigación corresponde a una represalia política por su posición en defensa de la soberanía nacional en el Senado mientras hablaba del caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

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Inzunza afirma que las imputaciones son “falsas y dolosas” y acusa un ataque en contra de la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo expresó este 29 de abril en una declaración difundida a través de sus redes sociales, tras trascender la investigación estadounidense.

Inzunza rechaza las acusaciones “por falsas y dolosas”

Enrique Inzunza niega cualquier vínculo con actividades ilícitas y denuncia un ataque político dirigido a él y a su partido Morena. (Gobierno de Sinaloa)
Enrique Inzunza niega cualquier vínculo con actividades ilícitas y denuncia un ataque político dirigido a él y a su partido Morena. (Gobierno de Sinaloa)

Enrique Inzunza sostuvo que “Ayer, desde la tribuna del Senado, en nombre de nuestro grupo parlamentario Morena, defendí el principio de la soberanía nacional (…) con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestra máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas, afirmó Inzunza en el mensaje difundido a través de su cuenta oficial.

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Señaló que la acusación es parte de un ataque político que no solo lo involucra a él, sino que busca afectar al partido Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador:

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos (...) Es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”.

“Nacer en Badiraguato no es delito”, responde el senador

(X/@InzunzaCazarez)
El senador afirma que haber nacido en Badiraguato, Sinaloa, no es un delito e instó a no estigmatizar a los habitantes de la región. (X/@InzunzaCazarez)

En su mensaje, Enrique Inzunza vinculó el anuncio de la investigación estadounidense con su origen en Badiraguato, Sinaloa, municipio conocido internacionalmente por ser cuna de figuras vinculadas al narcotráfico.

Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, expuso el senador.

Agregó que tanto él como otras personas de la región han construido su trayectoria mediante esfuerzo. “Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte. Sí, provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores.

Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otras figuras públicas de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Rocha Moya acusado en EEUU por nexos con el Cártel de Sinaloa
Las imputaciones por narcotráfico, tráfico de armas y protección a líderes del Cártel de Sinaloa afectan a figuras clave de la administración del estado. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios mexicanos más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses los señalan por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y por proteger a los líderes de esa organización. Dicha acusación incluye la supuesta entrega de información confidencial a miembros del cártel y la presunta facilitación de la violencia sin castigo a cambio de miles de dólares.

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