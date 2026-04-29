México

Casi la mitad de los mexicanos tiene hígado graso y no lo sabe: cómo saber si lo padeces sin hacerte una biopsia

El hígado graso avanza de forma silenciosa sin mostrar síntomas claros, afectando la salud de millones de personas en México

Guardar
Primer plano de un hombre mestizo con camiseta oscura y jeans, de pie en una calle borrosa, con un contorno brillante de un hígado superpuesto en su pecho.
El hígado graso enciende alertas en salud pública por su alta incidencia entre la población mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, el hígado graso afecta a millones de personas en México sin que la mayoría se de cuenta, según advierten organismos de salud pública y especialistas.

Este padecimiento, de evolución silenciosa, preocupa cada vez más a médicos y autoridades por su rápido crecimiento en los últimos años.

PUBLICIDAD

Asimismo, el interés social por la enfermedad ha ido en aumento, como lo demuestran las búsquedas en internet y los informes de instituciones nacionales.

Las campañas de prevención y la información confiable se vuelven esenciales para frenar el avance de este problema de salud.

PUBLICIDAD

Qué es el hígado graso y a cuántos mexicanos afecta

La esteatosis hepática metabólica, conocida comúnmente como hígado graso, consiste en la acumulación de grasa en las células del hígado.

Esta condición suele desarrollarse sin síntomas claros y es considerada la causa más frecuente de alteraciones crónicas en las pruebas de función hepática, según la Secretaría de Salud.

De acuerdo con datos oficiales actualizados a 2026, más del 60% de los adultos mexicanos padece algún grado de hígado graso, una cifra reportada tanto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como por la Secretaría de Salud.

Si se suman los casos leves, la prevalencia puede alcanzar el 64%, lo que representa decenas de millones de personas.

La relación entre la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos es directa. En México, hasta 80% de las personas con diabetes desarrollan hígado graso, lo que dificulta tanto el pronóstico como el tratamiento, según especialistas en salud metabólica.

Cómo saber si tienes hígado graso sin hacerte una biopsia

La detección precoz del hígado graso es posible sin necesidad de recurrir a una biopsia hepática. El diagnóstico suele iniciarse con pruebas de laboratorio y estudios de ultrasonido, recomendados especialmente para personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad metabólica.

El ultrasonido abdominal es la herramienta de primera línea: es accesible, no invasivo y tiene alta precisión para detectar la acumulación de grasa en el hígado.

Además, los médicos pueden solicitar análisis de sangre para medir las enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT), aunque estas pueden estar normales incluso en fases avanzadas de la enfermedad.

Para complementar, existen índices clínicos como el índice de hígado graso (IHG) y el SteatoTest, que integran datos como el índice de masa corporal, triglicéridos y enzimas hepáticas.

Si estas pruebas muestran alteraciones compatibles, el diagnóstico puede establecerse sin requerir una biopsia, que solo se reserva para casos dudosos o cuando se sospecha de daño avanzado.

Infografía sobre hígado graso en México. Muestra un hígado resaltado en un torso, un mapa de México y paneles con datos de prevalencia, vínculo con diabetes y obesidad.
Un gráfico informativo ilustra que el 64% de los adultos mexicanos padece hígado graso, destacando su preocupante relación con la obesidad y la diabetes tipo 2 como un grave problema de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si te diagnostican hígado graso y por qué es importante detectarlo a tiempo

Detectar el hígado graso en sus primeras etapas permite controlar y, en muchos casos, revertir la enfermedad.

La pérdida de al menos 5% del peso corporal mejora la función hepática, y una reducción mayor al 10% puede revertir incluso la fibrosis.

El mayor riesgo reside en la evolución asintomática. Sin tratamiento, la enfermedad puede progresar a inflamación (esteatohepatitis), fibrosis, cirrosis y, en casos graves, cáncer de hígado.

De acuerdo con el Centro Médico ABC, se estima que cerca del 10% de quienes no reciben diagnóstico temprano desarrollan cirrosis.

El tratamiento se centra en el control de los factores de riesgo metabólicos: bajar de peso, mejorar la dieta, controlar el azúcar y el colesterol, y realizar ejercicio regular.

Limitar el consumo de azúcares simples y grasas saturadas, además de evitar el alcohol, es esencial en adolescentes y adultos jóvenes con diagnóstico.

Por qué el hígado graso es un desafío creciente en México

Los especialistas señalan que el aumento del hígado graso en México se debe a una combinación de sedentarismo y dietas altas en calorías y azúcares, especialmente en niños y jóvenes.

El país lidera los índices de obesidad infantil a nivel mundial, lo que contribuye a la detección de esteatosis hepática desde la pubertad.

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet Gastroenterology & Hepatologyadvierte que, para 2050, la prevalencia de hígado graso aumentará 42% a nivel global. México figura entre los países más afectados, debido a la elevada incidencia de obesidad y diabetes, según las proyecciones internacionales.

Un niño obeso, de espalda, con camiseta roja y pantalones oscuros, sentado en el suelo. Cerca hay patatas fritas, una hamburguesa, un refresco y un osito de peluche.
Especialistas advierten que el alza de casos de hígado graso en México está vinculada al sedentarismo y al consumo excesivo de calorías y azúcares, con mayor impacto entre niños y jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los especialistas y cómo actuar

Expertos y autoridades sanitarias coinciden en la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico temprano y la educación en salud.

Es fundamental que la detección del hígado graso forme parte de las políticas públicas contra la obesidad y la diabetes.

El IMSS y la Secretaría de Salud recomiendan realizar estudios de laboratorio y ultrasonido en personas con factores de riesgo, y promueven la adopción de una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio.

Para quienes ya tienen diagnóstico, el tratamiento se basa en cambios en el estilo de vida y, en casos seleccionados, seguimiento médico especializado.

El mensaje clave es claro: el hígado graso puede revertirse si se detecta a tiempo y se actúa sobre los factores de riesgo.

No se debe esperar a que aparezcan síntomas: la prevención y los chequeos periódicos marcan la diferencia entre una vida saludable y la aparición de complicaciones graves.

Temas Relacionados

Higado GrasoSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de conspiración, afirma que son contra la 4T

Argumenta que sus declaraciones en el recinto parlamentario habrían sido el detonante del anuncio difundido por el gobierno estadounidense

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de conspiración, afirma que son contra la 4T

Ignacio Mier asegura que no hay “sustento probatorio” para una posible extradición en caso Rocha Moya

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Ignacio Mier asegura que no hay “sustento probatorio” para una posible extradición en caso Rocha Moya

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La intérprete de “Tusa” regresa a México y tiene varios conciertos agendados

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Sólo quedan tres candidatos naturales luego de la captura de El jardinero y El Güero Conta, pero uno es el que más poder ejerce

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Rosa Icela, Roberto Velasco y otros funcionarios se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

La titular de la Secretaría de Gobernación fue vista llegando al inmueble

Rosa Icela, Roberto Velasco y otros funcionarios se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic