Qué es la perimenopausia, cuáles son sus síntomas y cómo afecta la vida de la mujer

La perimenopausia es el periodo de transición que precede a la menopausia, durante el cual el organismo de la mujer experimenta cambios hormonales progresivos.

Esta etapa se caracteriza por la disminución gradual de los niveles de estrógenos y puede durar varios años.

La perimenopausia finaliza cuando la mujer ha completado 12 meses consecutivos sin menstruación, momento en el que se considera que ha llegado la menopausia.

Este periodo puede extenderse durante varios años y suele comenzar en la década de los 40, aunque en algunas mujeres puede presentarse antes o después.

La perimenopausia puede influir en el bienestar físico, emocional y social. Los síntomas pueden afectar la calidad del sueño, el desempeño laboral, las relaciones personales y la autoestima.

El acompañamiento médico y el acceso a información confiable facilitan el manejo de esta etapa y permiten adoptar estrategias para mejorar la calidad de vida.

El conocimiento y el acompañamiento adecuado ayudan a manejar los síntomas físicos y emocionales con más tranquilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de la perimenopausia

Irregularidad en el ciclo menstrual, con periodos más cortos, largos, abundantes o escasos.

Sofocos y sudoraciones nocturnas.

Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad o tristeza.

Problemas para dormir o insomnio.

Sequedad vaginal y molestias durante las relaciones sexuales.

Disminución del deseo sexual.

Fatiga y reducción de la energía.

Dificultades de concentración y pérdida de memoria temporal.

Dolores de cabeza y cambios en la sensibilidad mamaria.

Entre los síntomas comunes de la perimenopausia destacan la irritabilidad, el insomnio y la fatiga, que pueden impactar en el desempeño diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo enfrentar la perimenopausia de una mejor manera

Para enfrentar la perimenopausia de una mejor manera, se recomienda adoptar un enfoque integral que incluya hábitos saludables, atención médica y apoyo emocional. Entre las estrategias más efectivas se encuentran:

Mantener una alimentación equilibrada: Consumir alimentos ricos en calcio, vitamina D, frutas, verduras y proteínas magras ayuda a fortalecer la salud ósea y general.

Realizar actividad física regular: El ejercicio favorece el bienestar físico y emocional, reduce el riesgo de osteoporosis, mejora el estado de ánimo y contribuye a un mejor descanso.

Dormir adecuadamente: Establecer rutinas de sueño y crear un ambiente propicio para el descanso ayuda a disminuir el insomnio y la fatiga.

Gestionar el estrés: Practicar técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o yoga puede disminuir la ansiedad y los cambios de humor.

Consultar a un profesional de la salud: El acompañamiento médico permite monitorear los cambios hormonales, recibir orientación personalizada y considerar tratamientos, como terapia hormonal o medicamentos para síntomas específicos.

Cuidar la salud sexual: El uso de lubricantes y la comunicación con la pareja favorecen el bienestar en esta área.

Buscar apoyo emocional o psicológico: Participar en grupos de apoyo o recibir terapia ayuda a sobrellevar los cambios emocionales y fortalecer la autoestima.

La actividad física regular en la perimenopausia favorece el bienestar integral, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones contribuyen a que la perimenopausia se viva con mayor bienestar y control sobre los síntomas.