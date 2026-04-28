México

Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

La actriz habló durante un encuentro con los medios sobre su estado de salud

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A sus 62 años, Laura Flores recibe halagos por el cuidado de su imagen, mientras enfrenta especulaciones sobre tratamientos de belleza.
Laura Flores genera conversación en redes sociales tras publicar una foto con aspecto rejuvenecido, provocando elogios y críticas entre sus seguidores. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

La actriz y cantante Laura Flores compartió que estuvo bajo tratamiento médico durante dos meses por pleuritis.

¿Qué le pasó a Laura Flores?

Flores relató en un encuentro con los mediosque la contaminación ambiental en la Ciudad de México habría complicado su estado de salud, por lo que recurrió a especialistas y recibió un diagnóstico preciso.

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“Me pegó durísimo, traía pleuritis, o sea, una inflamación en la pleura de los pulmones y traía laringitis”, dijo Flores en un reciente encuentro con la prensa.

La famosa explicó que los síntomas incluyeron molestias en la voz y dificultad para respirar.

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“Ando con cubrebocas, me lo quité por ustedes, pero la verdad es que traigo como un gis constante en la voz y es, pues es la contaminación, porque cuando voy a mi casa se me quita”, afirmó Flores.

Durante su tratamiento, estuvo bajo la supervisión de un neumólogo y un otorrinolaringólogo en el Hospital Ángeles del Sur.

Flores detalló que los médicos le recetaron antibióticos y nebulizaciones para atender la infección respiratoria.

“Estuve con muchos antibióticos, con nebulizaciones, pero pues eso ya pasó. Sin embargo, la contaminación nos sigue afectando”, señaló la actriz.

“Fueron dos meses de nebulizaciones. Bastante, bastante. Sí me dieron de alta totalmente, ya gracias a Dios”, compartió Flores sobre el proceso de recuperación.

Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte.
Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

¿Cómo influyó la contaminación en su padecimiento?

Flores reconoció que la contaminación en la capital afecta a millones de personas, especialmente a quienes tienen mayor edad.

“Ya todos estamos enfermos, unos más, unos menos. Los viejitos nos pegamos más”, expresó. Insistió en que sigue cuidando su salud y utiliza cubrebocas como medida preventiva, sobre todo en espacios cerrados y antes de presentaciones artísticas.

La actriz enfatizó la importancia de atender los síntomas de manera oportuna y de buscar atención médica especializada.

(IG: @laurafloresmx)
(IG: @laurafloresmx)

Qué es la pleuritis y cuáles son sus síntomas

La pleuritis es una inflamación de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la cavidad torácica.

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, la pleuritis provoca dolor torácico agudo al respirar, toser o estornudar. Los síntomas principales incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar y, en algunos casos, fiebre.

Esta condición puede deberse a infecciones bacterianas, virales o a otros problemas pulmonares. El tratamiento suele incluir antibióticos, antiinflamatorios y cuidados respiratorios como nebulizaciones, según el caso clínico.

Flores subrayó que seguir las indicaciones médicas y evitar factores de riesgo, como la exposición a altos niveles de contaminación, son medidas clave para la recuperación.

La actriz enfatizó que cualquier persona debe cuidar su salud respiratoria.

“Tenemos que cuidarnos mucho. Hombres y mujeres por igual, sin importar tu edad. Con mayor razón si estás ya más mayorcito. Pero los cuidados vienen desde antes”, concluyó.

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