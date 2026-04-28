Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

Laura Flores genera conversación en redes sociales tras publicar una foto con aspecto rejuvenecido, provocando elogios y críticas entre sus seguidores. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

La actriz y cantante Laura Flores compartió que estuvo bajo tratamiento médico durante dos meses por pleuritis.

¿Qué le pasó a Laura Flores?

Flores relató en un encuentro con los mediosque la contaminación ambiental en la Ciudad de México habría complicado su estado de salud, por lo que recurrió a especialistas y recibió un diagnóstico preciso.

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“Me pegó durísimo, traía pleuritis, o sea, una inflamación en la pleura de los pulmones y traía laringitis”, dijo Flores en un reciente encuentro con la prensa.

La famosa explicó que los síntomas incluyeron molestias en la voz y dificultad para respirar.

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“Ando con cubrebocas, me lo quité por ustedes, pero la verdad es que traigo como un gis constante en la voz y es, pues es la contaminación, porque cuando voy a mi casa se me quita”, afirmó Flores.

Durante su tratamiento, estuvo bajo la supervisión de un neumólogo y un otorrinolaringólogo en el Hospital Ángeles del Sur.

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Flores detalló que los médicos le recetaron antibióticos y nebulizaciones para atender la infección respiratoria.

“Estuve con muchos antibióticos, con nebulizaciones, pero pues eso ya pasó. Sin embargo, la contaminación nos sigue afectando”, señaló la actriz.

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“Fueron dos meses de nebulizaciones. Bastante, bastante. Sí me dieron de alta totalmente, ya gracias a Dios”, compartió Flores sobre el proceso de recuperación.

Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

¿Cómo influyó la contaminación en su padecimiento?

Flores reconoció que la contaminación en la capital afecta a millones de personas, especialmente a quienes tienen mayor edad.

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“Ya todos estamos enfermos, unos más, unos menos. Los viejitos nos pegamos más”, expresó. Insistió en que sigue cuidando su salud y utiliza cubrebocas como medida preventiva, sobre todo en espacios cerrados y antes de presentaciones artísticas.

La actriz enfatizó la importancia de atender los síntomas de manera oportuna y de buscar atención médica especializada.

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(IG: @laurafloresmx)

Qué es la pleuritis y cuáles son sus síntomas

La pleuritis es una inflamación de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la cavidad torácica.

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, la pleuritis provoca dolor torácico agudo al respirar, toser o estornudar. Los síntomas principales incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar y, en algunos casos, fiebre.

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Esta condición puede deberse a infecciones bacterianas, virales o a otros problemas pulmonares. El tratamiento suele incluir antibióticos, antiinflamatorios y cuidados respiratorios como nebulizaciones, según el caso clínico.

Flores subrayó que seguir las indicaciones médicas y evitar factores de riesgo, como la exposición a altos niveles de contaminación, son medidas clave para la recuperación.

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La actriz enfatizó que cualquier persona debe cuidar su salud respiratoria.

“Tenemos que cuidarnos mucho. Hombres y mujeres por igual, sin importar tu edad. Con mayor razón si estás ya más mayorcito. Pero los cuidados vienen desde antes”, concluyó.