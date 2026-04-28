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Así actúa la hierba que la UNAM sugiere contra várices, arañitas y venas varicosas

Esta planta puede emplearse en tres presentaciones principales: té, ungüento y aceite

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La hierba que combate de forma eficaz várices, arañas vasculares y venas varicosas en piernas, según la UNAM (Wikipedia)
La hierba que combate de forma eficaz várices, arañas vasculares y venas varicosas en piernas, según la UNAM (Wikipedia)

La Universidad Nacional Autónoma de México sostiene que el hamamelis, conocido como avellano de bruja, puede ayudar a aliviar las várices, las arañas vasculares y las venas varicosas en las piernas.

Esta planta forma parte del repertorio de la medicina tradicional mexicana y su uso se difunde en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana y el Herbario Nacional de México.

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El avellano de bruja y su uso en la medicina tradicional

El hamamelis es una planta originaria de América del Norte, presente en México, y se emplea desde hace generaciones para tratar problemas circulatorios.

Según la UNAM, contiene propiedades vasoconstrictoras, antiinflamatorias y astringentes que pueden ayudar a disminuir la inflamación, aliviar el dolor y mejorar la apariencia de las venas dilatadas. El extracto de esta planta se utiliza en forma de té, ungüento o aceite.

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Las várices y las arañas vasculares aparecen cuando la circulación sanguínea en las piernas es deficiente, lo que provoca acumulación de sangre y debilidad en las paredes de las venas. La UNAM explica que el hamamelis ayuda a reforzar los vasos sanguíneos y reduce molestias como hinchazón y sensación de pesadez.

Esta hierba reduce varices, arañas vasculares y venas varicosas en piernas, de acuerdo a la UNAM (Wikipedia)
Esta hierba reduce varices, arañas vasculares y venas varicosas en piernas, de acuerdo a la UNAM (Wikipedia)

Beneficios comprobados del hamamelis en problemas circulatorios

El avellano de bruja no solo se emplea para aliviar várices y venas varicosas. También es útil para calmar irritaciones cutáneas y bajar inflamaciones localizadas. Aunque no sustituye tratamientos médicos, el uso de hamamelis es reconocido como apoyo dentro de un enfoque integral para los problemas circulatorios.

La UNAM advierte que las venas varicosas pueden derivar en complicaciones como dolor crónico, úlceras o tromboflebitis si no se atienden a tiempo. Por eso recomienda no limitarse al aspecto estético. El extracto de hamamelis puede aplicarse directamente sobre las zonas afectadas o prepararse en infusión.

Síntomas y factores de riesgo en las várices

Las várices no solo afectan la apariencia de las piernas. Quienes las padecen pueden sentir pesadez, dolor e hinchazón. Entre los factores de riesgo están la predisposición genética, el sedentarismo, el sobrepeso, pasar mucho tiempo de pie o sentado y el envejecimiento.

La UNAM indica que si las várices no se atienden, pueden causar úlceras en la piel o tromboflebitis, una inflamación acompañada de coágulos en las venas. El uso de hamamelis puede ayudar a prevenir el avance de estas complicaciones, aunque siempre se recomienda consultar a un especialista antes de iniciar cualquier remedio.

Esta planta puede emplearse en tres presentaciones principales: té, ungüento y aceite (Foto: Archivo)
Esta planta puede emplearse en tres presentaciones principales: té, ungüento y aceite (Foto: Archivo)

Formas de consumo y recomendaciones prácticas

El hamamelis puede emplearse en tres presentaciones principales: té, ungüento y aceite. Para preparar una infusión, se debe hervir una cucharadita de hojas secas en una taza de agua durante diez minutos, colar y dejar enfriar. Este té puede tomarse una o dos veces al día.

De forma tópica, el extracto en ungüento o aceite puede aplicarse con un masaje suave sobre las venas. Hay productos disponibles en tiendas naturistas, aunque también es posible preparar remedios caseros combinando las hojas con aceite de coco. La UNAM recomienda no exceder el uso y vigilar posibles reacciones alérgicas.

El tratamiento con hamamelis debe complementar hábitos saludables como la dieta balanceada, la hidratación, el ejercicio regular y la ropa cómoda que no dificulte la circulación. La prevención y el cuidado integral son fundamentales para mantener la salud venosa y evitar complicaciones.

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