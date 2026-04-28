Estos son los jugadores de Chivas convocados al Mundial 2026

El Rebaño Sagrado vuelve a ser protagonista en la Selección Mexicana. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana ya tiene definida su primera base de futbolistas de la Liga MX rumbo al Mundial 2026, y uno de los equipos que más reflectores se llevó en la convocatoria fue Chivas.

El técnico Javier Aguirre presentó este martes 28 de abril la lista oficial de jugadores nacionales, en la que el Guadalajara se consolidó como el club con mayor representación dentro del llamado.

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El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

En total, cinco futbolistas de Chivas fueron convocados para integrarse al proceso mundialista, una cifra que coloca al Rebaño Sagrado como el principal proveedor de talento para el combinado nacional en esta etapa de preparación.

Jul 31, 2025; Harrison, New Jersey, USA; Chivas midfielder Luis Romo (17) plays the ball in front of New York Red Bulls midfielder Peter Stroud (8) during the second half at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Los elegidos del conjunto rojiblanco son Raúl Rangel, quien aparece como una de las opciones en la portería; los mediocampistas Luis Romo y Brian Gutiérrez; además del atacante Roberto “Piojo” Alvarado, uno de los hombres de mayor experiencia dentro del plantel. A ellos se suma Armando “La Hormiga” González, delantero que se ha convertido en una de las jóvenes promesas surgidas del club tapatío.

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Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 A Mexico's Brian Gutierrez celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Raquel Cunha

La presencia de cinco elementos de Chivas no pasó desapercibida entre la afición, que destacó el peso que ha recuperado la institución dentro de la estructura del Tri.

Soccer Football - Liga MX - America v Guadalajara - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 13, 2025 Guadalajara's Roberto Alvarado celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

Para muchos seguidores, esta convocatoria refleja el buen momento que viven varios jugadores del Guadalajara, quienes han logrado consolidarse como piezas importantes tanto en su club como en la Selección.

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Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Armando Gonzalez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cabe destacar que las Chivas tendrán que enfrentar la Liguilla del Clausura 2026 sin los 5 jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre.

Además de la lista principal, Aguirre también dio a conocer el grupo de ocho sparrings que acompañarán la preparación del equipo rumbo a la Copa del Mundo. Estos futbolistas servirán como apoyo en los entrenamientos y también buscarán convencer al cuerpo técnico para futuras convocatorias.

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¿Qué jugadores serán sparrings?

Entre los elegidos como sparrings aparecen nombres como Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda, varios de ellos jóvenes con proyección en la Liga MX.

La fuerte presencia de Chivas en el llamado abre la conversación sobre el protagonismo del club en el proceso mundialista. Con cinco futbolistas en la convocatoria oficial, el Rebaño se posiciona como una de las bases más importantes del equipo mexicano de cara al 2026.

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Jugadores de Chivas convocados

Raúl Rangel – Portero

Luis Romo – Mediocampista

Brian Gutiérrez – Mediocampista

Roberto “Piojo” Alvarado – Mediocampista / Delantero

Armando “La Hormiga” González – Delantero