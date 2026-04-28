México

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

El diputado también externó qué piensa de Ángela Aguilar

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Sergio Mayer, Emiliano Aguilar -México- 28 abril
(Instagram)

Sergio Mayer manifestó su apoyo a Emiliano Aguilar después de que el video donde ambos aparecen bailando se volviera viral en redes sociales.

¿Qué dijo Sergio Mayer?

En declaraciones a la prensa, Mayer señaló que la autenticidad del cantante le llamó la atención:

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“Siempre Emiliano me llamó mucho la atención por toda la situación que vivía en lo personal, pero ahora, al escuchar su música y verlo cómo lo hace, es tan orgánico, tan natural, que me… Dije: lo voy a hacer, lo voy a hacer yo”.

El actor Sergio Mayer, identificado por su usuario @sergiomayerb_, aparece en un video de TikTok realizando movimientos en una sala interior. Viste gorra negra, camiseta negra con el texto 'TELÉFONOS ROJOS' invertido, pantalones blancos y cadenas doradas. Este metraje se enmarca en una campaña de apoyo a Emiliano Aguilar Oficial.

El exintegrante de Solo para mujeres afirmó que subió su propio video motivado por la propuesta musical de Emiliano.

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En el mismo encuentro, Mayer aclaró que su respaldo a Emiliano Aguilar no implicaba ninguna postura en contra de Ángela Aguilar.

El productor rechazó cualquier tipo de rivalidad y explicó: “Porque yo apoye a Emiliano, porque me guste su música, no quiere decir que yo esté en contra de Ángela de ninguna manera. Vi a Ángela cantar y también canta espectacular y punto”.

Sergio Mayer
CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Sergio Mayer elogió el estilo de Emiliano Aguilar

Mayer contó que la colaboración surgió de manera espontánea y que no esperaba ser nominado en el reto viral que circuló en redes sociales.

“Me encantó la canción y la forma en que lo hace. Él de repente me subió el video en su Insta y me arrobó y lo hicimos en colaboración y le deseo toda la suerte porque se lo merece”, expresó Mayer.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
(IG: @emiliano_aguilar.t)

Añadió que el éxito de Emiliano se debía a su esfuerzo individual: “Es un chavo talentoso y está haciendo todo él solo. Lo ven en sus videos ahí solito atrás de su pantalla y todo, me parece que se merece todo el éxito del mundo”.

Al referirse a la dinámica del reto, Mayer afirmó entre risas: “Me hubieran dicho y le hubiera echado más ganas. Yo nada más me puse ahí a echarle un poco de jiribilla”.

¿Sergio Mayer quiere manejar la carrera de Emiliano Aguilar?

Durante la charla, Mayer dejó claro que no tenía interés en manejar la carrera de Emiliano Aguilar ni de ningún otro artista.

“Yo no manejo carreras, yo siempre se los he dicho, yo no soy mánager. Nunca he sido mánager de nadie”, indicó el diputado.

Hombre con cabello gris y barba, sonriendo y mirando a la derecha, vestido con blazer rojo, chaleco azul y camisa celeste, sentado en un sofá rojo con fondo colorido borroso
Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

Explicó que solo había manejado la carrera de la mamá de su hijo en el pasado y que su rol actual era el de productor y empresario. Mayer señaló que podría producir algún espectáculo, pero no asumiría la representación de ningún artista.

Al abordar el homenaje que Emiliano Aguilar preparaba para su abuelo, Mayer consideró legítima la iniciativa y subrayó que cada integrante de la familia tenía derecho a rendir tributo a su manera.

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