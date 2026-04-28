El Salón de la Fama incorporará a 18 leyendas del futbol en Pachuca: estos son los elegidos

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca. (Gemini)

Un grupo de 18 leyendas del futbol nacional e internacional será homenajeado el próximo 10 de noviembre, cuando sean incorporadas oficialmente al Salón de la Fama Internacional localizado en Pachuca, Hidalgo. La selección reúne a figuras que han marcado época y dejado huella en la historia de este deporte.

El listado oficial para la decimoquinta generación está conformado por destacados futbolistas y personalidades que serán exaltados por su trayectoria e impacto en el futbol. Entre ellos sobresalen nombres como Christian Giménez, Ramón Morales, Thierry Henry y Bebeto, quienes serán reconocidos en una ceremonia especial en 2026.

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Durante los años 90 el atacante fue una pieza clave de la Selección de Brasil. (Credit : Action Images)

¿Quiénes fueron los elegidos?

En la lista de exaltados a la decimoquinta generación del Salón de la Fama Internacional se incluyen deportistas icónicos tanto del futbol mexicano como del ámbito global. Thierry Henry, referente de Francia y considerado uno de los mejores delanteros de su país, encabeza a los nuevos miembros.

Le siguen Bebeto, campeón mundial con Brasil en 1994; Alessandro Del Piero por Italia; Fernando “Niño” Torres representando a España; Miroslav Klose de Alemania, y el croata Davor Suker.

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El futbol mexicano también suma protagonistas, entre ellos Christian “Chaco” Giménez, Oribe Peralta, Antonio “Turco” Mohamed y Ramón Morales, además de Humberto Suazo y Fabián Estay. El grupo de exaltados refleja una diversidad de trayectorias y orígenes.

El Chaco se convirtió en un favorito de la afición celeste pese a no poder levantar una copa con ellos. (Christian Chaco Gimenez)

El reconocimiento se extiende a la categoría de Decanos, donde figuran Sócrates (Brasil), Teófilo Cubillas (Perú), así como Gerónimo Barbadillo e Ignacio Torres, ambos de México, quienes representan a generaciones anteriores que cimentaron al futbol en sus países y consolidaron un legado duradero.

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Entre las mujeres, la investidura distingue a Homare Sawa, referente del futbol japonés y reconocida a nivel mundial, junto con la mexicana Mónica Vergara, histórica mediocampista y exentrenadora del representativo nacional.

La mexicana se consolidó como una de las figuras más destacadas del futbol femenil. (Credit: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports)

La lista oficial de integrantes destacados por el Salón de la Fama Internacional en 2026 es la siguiente:

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Thierry Henry (Francia)

(Francia) Bebeto (Brasil)

(Brasil) Alessandro Del Piero (Italia)

(Italia) Fernando Torres (España)

(España) Miroslav Klose (Alemania)

(Alemania) Davor Suker (Croacia)

(Croacia) Christian Giménez (México)

(México) Oribe Peralta (México)

(México) Antonio Mohamed (México)

(México) Ramón Morales (México)

(México) Humberto Suazo (Chile)

(Chile) Fabián Estay (Chile)

(Chile) Sócrates (Brasil, Decano)

Teófilo Cubillas (Perú, Decano)

Gerónimo Barbadillo (México, Decano)

Ignacio Torres (México, Decano)

Homare Sawa (Japón, rama femenil)

(Japón, rama femenil) Mónica Vergara (México, rama femenil)

Cuatro de los nuevos investidos serán reconocidos como Decanos y dos en la rama femenil, un hecho que destaca el carácter diverso e incluyente de la ceremonia.

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El máximo goleador de las copas del mundo también será reconocido en nuestro país. (REUTERS/Eddie Keogh/File Photo)

El futbol celebra a sus figuras

La ceremonia de investidura, que se celebrará el 10 de noviembre, se posiciona como un momento relevante para el futbol internacional, pues no solo resalta el legado de quienes serán homenajeados, sino que además incentiva la preservación de la historia y valores ligados al balompié. Este acontecimiento reúne a reconocidos personajes del futbol nacional e internacional y fomenta el intercambio deportivo y el reconocimiento del talento.

El acto de reconocimiento favorece que las nuevas generaciones identifiquen y valoren a quienes han marcado el rumbo del futbol, inspirando a jóvenes y aficionados a seguir sus pasos. El Salón de la Fama Internacional fortalece así una de sus misiones principales: conservar el legado de quienes han dejado una huella imborrable en el deporte.

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Para este 2026 podremos ver a viejos conocidos de la Liga MX y de selecciones de alto nivel. (TW Salón de la Fama Internacional de Pachuca)

Este evento es considerado uno de los recintos dedicados al futbol más relevantes a nivel mundial. Anualmente, la institución selecciona personalidades de múltiples nacionalidades mediante votación, tomando en cuenta el desempeño y el legado de cada candidato.

La incorporación de figuras legendarias busca homenajear carreras extraordinarias y, a la vez, fortalecer la identidad y la memoria histórica del balompié. En otros años, el recinto ha reconocido protagonistas de todos los continentes y ha realizado eventos públicos para mantener sólida la relación entre los aficionados y los homenajeados.

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La distinción de Decanos, por su parte, reconoce a quienes sentaron bases en sus países, mientras que la presencia femenina responde al avance y consolidación del futbol de mujeres en el ámbito internacional.