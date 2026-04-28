Mauricio Sulaimán respalda el Supernova Génesis 2026 tras su segunda edición: “Si al Canelo lo critican”

El presidente del WBC pidió evitar conflictos y cerrar la puerta a los campeonatos. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las críticas de numerosos expertos han acompañado cada edición de Supernova Génesis, evento que celebró su segunda jornada el pasado fin de semana en la Arena Ciudad de México y congregó a más de 20 mil espectadores para presenciar combates protagonizados por influencers.

Sin embargo, para Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), las críticas carecen de sentido, pues considera que estos eventos fomentan el deporte de los puños entre las personas.

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Sulaimán respalda el Supernova Génesis tras su segunda edición

Mauricio Sulaimán sostuvo que la crítica es inevitable en el deporte, incluso para figuras como Saúl “Canelo” Álvarez. En entrevista con Mediotiempo, el directivo calificó como “maravilloso” y “exitoso” el evento que llevó el boxeo a millones de hogares, pues considera que este tipo de plataformas ayudan a acercar a más personas a la grandeza del boxeo.

“Siempre va a haber crítica, si al Canelo lo critican. Esto es un evento maravilloso, superior, exitoso, porque tienes al boxeo en millones de hogares. Tienes una oportunidad de acercar a la gente a la grandeza del boxeo”, comentó.

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Flor Vigna se muestra sonriente y lista para la batalla en el ring, preparándose para su combate en el Supernova Génesis México. ((Netflix))

Sulaimán también resaltó la transformación de Franco Escamilla, quien pasó de fumar y tomar en el escenario a subirse al ring bien entrenado, ganar y terminar entre lágrimas. El encargado del CMB también señaló que ese es el sentido del boxeo y del entretenimiento, dos mundos que, según él, siempre van de la mano.

“Franco Escamilla de estar en un escenario fumando y tomando, gordo como yo, a subirse a un ring bien entrenado a ganar y llorar. Eso es el boxeo y eso es el entretenimiento, van de la mano”, finalizó.

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Opiniones divididas sobre las peleas de box entre influencers

Por otra parte, algunos expertos como Juan Manuel Márquez han expresado su preocupación por el auge de los combates de exhibición organizados entre figuras mediáticas y celebridades. El Dinamita advirtió que estos encuentros pueden derivar en situaciones peligrosas, ya que no siempre se respetan los estándares del boxeo profesional.

Márquez ha insistido en que el riesgo de lesiones graves aumenta cuando se enfrentan personas sin la preparación adecuada. Para el excampeón mexicano, estos espectáculos “le faltan el respeto al boxeo profesional” y desvirtúan la esencia de este deporte.

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Resultados del Supernova 2026

El Supernova Génesis 2026 estuvo protagonizado no solo por el triunfo de Aarón Mercury sobre Mario Bautista, sino también por una serie de combates que definieron a nuevos campeones y regalaron momentos inolvidables en la Arena Ciudad de México.

(X/ @supernovaboxing)

Entre los resultados sobresalientes de la noche, Flor Vigna se impuso ante Alana Flores y cortó la serie invicta de cuatro victorias que ostentaba su contrincante. Este enfrentamiento, que cerró la jornada, consolidó a Vigna como campeona de la edición al derrotar a Flores y poner fin a la racha perfecta de su rival.

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Por otra parte, Karely Ruiz brilló tras ingresar al torneo en lugar de Ari Geli. Ruiz venció a Kim Shantal por decisión unánime, adjudicándose así su primer cinturón en estos certámenes. La noche resultó complicada para Kim Shantal, quien también cayó ante Milica en otro combate.

En el resto de la cartelera, Willito venció a su amigo Lonche, mientras que El Abrahaham se impuso frente a Nando.

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