México

Feminicidio de Carolina Flores: reportan que Fiscalía ubicó a taxista que trasladó a Erika “N”

La exreina de belleza fue asesinada a tiros por su suegra el 15 de abril en Polanco

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Imagen compuesta con el rostro de una mujer en escala de grises, una silueta de hombre frente a un coche oscuro y una mujer de perfil, con salpicaduras rojas
La detención de Erika “N”, suegra de Carolina Flores, es considerada prioritaria por autoridades y sociedad mexicana debido a la gravedad del crimen y a las irregularidades que rodean el caso. (Infobae México / Jovani Pérez)

La investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez tuvo actualizaciones el 28 de abril, dos semanas después del crimen ocurrido en Polanco, Ciudad de México.

El lunes, N+ informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol emitir ficha roja contra Erika “N”, principal sospechosa.

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Este mecanismo es una alerta internacional emitida para localizar y detener provisionalmente a fugitivos buscados para enjuiciamiento o cumplimiento de condena.

En paralelo a los reportes, Carlos Jiménez, alias “C4 Jiménez”, periodista especializado en temas de seguridad, informó en X que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ CDMX) identificó al taxista que trasladó a Erika “N” tras los hechos en Polanco.

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“UBICAN al TAXISTA q SE LLEVÓ a la SUEGRA ASESINA. La @FiscaliaCDMX ubicó ya al conductor q llevó a Erika Herrera, luego de q mató a Carolina. Les contó a dónde la llevó con todo y sus maletas aquel día. @FGRMexico se sumó a la @PDI_FGJCDMX para buscarla”, escribió.

Su información, respaldada por sus conexiones dentro de la Fiscalía de Ciudad de México, reforzó los reportes sobre la solicitud de la FGR a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

¿Por qué es relevante el testimonio del taxista?

La detención de Erika “N”, suegra de Carolina Flores, es considerada prioritaria por autoridades y sociedad mexicana debido a la gravedad del crimen y a las irregularidades que rodean el caso.

A diferencia de otros casos sin testigos ni pruebas contundentes, una cámara de seguridad registró el momento exacto del ataque en el departamento de Polanco.

La relevancia de localizar al taxista radica en que Erika “N” huyó con maletas preparadas inmediatamente tras el asesinato, lo que abre la posibilidad de que haya viajado a otro estado o, incluso, abandonado el país.

Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)
Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)

Madre de Carolina Flores respalda reporte tardío de su yerno

En entrevista con Univision, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, relató que Alejandro Sánchez Herrera fue quien lo notificó sobre el hecho.

Destacó que su yerno justificó darle la noticia 24 horas después, debido a que priorizó el cuidado de su hija de 8 meses. “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”.

El 26 de abril, luego de participar en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir que el caso no quede impune, Gómez Molina subrayó que no estaba en conflicto con su yerno: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”, indicó.

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