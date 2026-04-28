Inicia Semana Nacional de Vacunación en México: estas son las fechas y vacunas por grupo de edad

La Semana Nacional de Vacunación 2026 arrancó este martes como parte de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización, informó el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, durante la conferencia matutina. De acuerdo con la presentación oficial, la jornada contempla la aplicación de biológicos para todas las etapas de la vida, con énfasis en grupos vulnerables.

Fechas y alcance de la Semana Nacional de Vacunación 2026

El periodo oficial de la campaña es del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, con actividades simultáneas en todo el país. Sin embargo, la Secretaría de Salud anunció que las acciones se extenderán durante todo mayo, con el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación en México.

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Según cifras preliminares, más de 916 mil dosis ya han sido aplicadas a nivel nacional con corte al 27 de abril.

Vacunas para embarazadas: protección desde la gestación

Uno de los ejes prioritarios es la vacunación durante el embarazo, que busca proteger tanto a la madre como al recién nacido. Las vacunas contempladas son:

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Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) : a partir de las 20 semanas de gestación

Influenza : en cualquier trimestre

COVID-19 : desde el segundo trimestre

Virus sincicial respiratorio (VSR): entre las semanas 32 y 36

La autoridad sanitaria destacó que la vacuna contra VSR puede prevenir hasta 81.8% de enfermedad grave en los primeros tres meses de vida, además de reducir hospitalizaciones.

Esquema de vacunación para niñas y niños

Menores de 1 año

BCG (tuberculosis) : al nacer

Hepatitis B : antes de los 7 días

Hexavalente : 2, 4 y 6 meses

Rotavirus : 2 y 4 meses

Neumococo : 2 y 4 meses

Influenza: 6 y 7 meses, con refuerzo anual

A partir de 1 año

SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) : 12 y 18 meses

Neumococo : 12 meses

Hexavalente : 18 meses

Hepatitis A : 18 meses

Influenza: refuerzo anual hasta los 4 años

Menores de 8 años

DPT (difteria, tos ferina y tétanos) : 4 años

COVID-19 : a partir de los 5 años (con factores de riesgo)

Influenza: en población con riesgo

Vacunación en adolescentes

Para este grupo se contempla:

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Virus del Papiloma Humano (VPH) : niñas y niños de quinto de primaria o de 11 años no escolarizados

Refuerzos de tétanos y difteria (TD) : cada 10 años

Sarampión y rubéola (SR) : en caso de esquema incompleto

Hepatitis B y COVID-19: en población de riesgo

Vacunas para adultos y adultos mayores

Adultos de 20 a 59 años

Refuerzo TD cada 10 años

Influenza (en población de riesgo)

COVID-19

Hepatitis B (si no cuentan con esquema)

Adultos mayores (60+)

Neumococo

Influenza

COVID-19

Dónde vacunarse en México

Las autoridades habilitaron múltiples puntos de vacunación en todo el país. La población puede consultar las sedes disponibles a través del portal oficial: dondemevacuno.salud.gob.mx.

La Semana Nacional de Vacunación 2026 busca reforzar la inmunización en México bajo el enfoque de “vacunación durante la línea de vida”, estrategia que prioriza la protección continua desde el nacimiento hasta la vejez, con especial atención en grupos de mayor riesgo.

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