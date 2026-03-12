México

México y Canadá fortalecen su relación a días de revisar el T-MEC: buscan mantener acuerdo trilateral

La estrategia pretende potenciar los vínculos comerciales entre ambos países y abrir oportunidades de negocio

El comercio bilateral entre México
El comercio bilateral entre México y Canadá supera los USD 100.000 millones, impulsado por inversiones y exportaciones. Crédito: X/@SRE_mx

La relación entre México y Canadá dio un paso estratégico este jueves con el lanzamiento de la Misión Comercial México - Canadá 2026, diseñada para potenciar la presencia de empresas mexicanas en el mercado canadiense en el marco del tratado de libre comercio (T-MEC).

El impulso a esta iniciativa en Canadá ocurre en un contexto marcado por la inminente revisión del T-MEC y busca consolidar un bloque económico norteamericano más integrado, según revelaron autoridades de ambos países en el evento inaugural, tal como lo consignó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y EFE.

Durante la presentación en la Secretaría de Economía, Cameron Mackay, embajador de Canadá en México, sostuvo que el comercio bilateral supera los 100 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones corresponden a inversión canadiense y más de 40 mil millones al comercio anual de bienes.

La revisión del T-MEC marca
La revisión del T-MEC marca una etapa crucial para mantener el acuerdo trilateral y consolidar a Norteamérica como bloque económico. Crédito: X/@SRE_mx

Mackay añadió que el objetivo de Canadá es que mexicanos, canadienses y estadounidenses sigan obteniendo beneficios de una relación comercial que acumula más de 30 años.

La Misión Comercial México - Canadá 2026 fue coordinada por la Secretaría de Economía, con apoyo de la Cancillería y de las representaciones mexicanas en Canadá, motivada tras una reciente visita empresarial canadiense a México acompañada por el área de Diplomacia Económica de la cancillería mexicana.

Este ejercicio busca abrir oportunidades de negocio y fortalecer los vínculos económicos, justo en la antesala de la revisión del T-MEC, cuya primera fase comenzará la próxima semana con conversaciones entre México y Estados Unidos, mientras que Canadá se sumará en mayo, como detalló EFE.

De la fuente y Mackay destacan la importancia de la unión entre México y Canadá

Autoridades de ambos países buscan
Autoridades de ambos países buscan diversificar oportunidades comerciales y promover el crecimiento de las empresas mexicanas en el mercado canadiense. REUTERS/Rebecca Cook

La revisión del T-MEC representa un momento crucial para la región. “Esta revisión representa una oportunidad crítica para mantener y mejorar nuestra asociación de libre comercio. La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral”, afirmó Mackay durante el evento, y encuadró su postura en la importancia de preservar la integración regional frente a eventuales fricciones entre los gobiernos de Washington y Ottawa detectadas antes del proceso de renegociación.

En palabras del canciller Juan Ramón de la Fuente, México y Canadá comparten, en efecto, una relación sólida, sustentada, sí, en la cooperación económica, pero también en el diálogo político, en la confianza y en los valores democráticos que compartimos”, de acuerdo con lo publicado en la cuenta oficial de la SRE en la red social X.

La presentación contó, además, con la presencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; así como los embajadores Carlos Joaquín (de México en Canadá) y Cameron Mackay (de Canadá en México), junto a funcionarias y funcionarios de diversas dependencias.

Inversiones de Canadá en México

Empresas canadienses han generado cientos
Empresas canadienses han generado cientos de miles de empleos en México mediante inversiones estratégicas en sectores clave de la economía. REUTERS/Mathieu Belanger

El embajador Mackay remarcó el valor de la integración productiva, caracterizada por las cadenas de suministro binacionales en sectores de alta complejidad tecnológica como automóviles y aeronaves, así como productos agroalimentarios. A su vez, subrayó que empresas canadienses han generado cientos de miles de empleos en México a través de inversiones relevantes en áreas de manufactura, energía, minería y agricultura.

En febrero, el Gobierno canadiense desplegó en México su mayor misión comercial en varias décadas, con la presencia de 390 delegados y la realización de más de 1 mil 700 reuniones de negocios. Mackay celebró que México corresponda con una misión comercial en Canadá el próximo mes de mayo, lo que —a su juicio— evidencia la reciprocidad y la profundidad del vínculo económico bilateral.

