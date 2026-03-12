México

“Tenemos poder de negociación”, dice Marcelo Ebrard frente a la revisión del T-MEC

El secretario de Economía destacó que México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo

Guardar
Marcelo Ebrard destacó a México
Marcelo Ebrard destacó a México en el papel que ocupa durante la revisión del T-MEC. (EFE/Isaac Esquivel)

“Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, declaró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras reunirse con empresarios textileros en Puebla.

El funcionario sostuvo que el país debe adaptarse al cambio de reglas impuesto por el mayor mercado mundial y afirmó que México arriba a la revisión del T-MEC en una posición de fuerza negociadora.

Primera ronda de conversación con EEUU y Canadá contempla tres ejes

México iniciará la próxima semana la primera ronda de conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Según el secretario Marcelo Ebrard, el diálogo se centrará en tres ejes acordados por los tres países:

  • Reducción de dependencia externa México, Estados Unidos y Canadá buscarán disminuir la alta dependencia de importaciones desde Asia en sectores clave. El objetivo es fortalecer la producción conjunta en América del Norte, reemplazando importaciones por manufactura regional.
  • Nuevas reglas de origen El comercio se organizará por el lugar de fabricación, no solo por el costo. Estados Unidos priorizará el origen de los productos para determinar tarifas y acceso al mercado. El certificado de origen tomará un rol central para que productos y servicios sean reconocidos como “Hecho en México”.
  • Seguridad de las cadenas de suministro El enfoque incluye garantizar el abastecimiento de insumos estratégicos frente a crisis internacionales, como el conflicto en Medio Oriente. Se estudiarán medidas coordinadas para proteger sectores sensibles, como el energético, y reducir vulnerabilidades de la región.

Ebrard destacó que estos temas reflejan un cambio de prioridades en la relación trilateral, con énfasis en la autosuficiencia regional y la protección de sectores estratégicos frente a escenarios globales inciertos. Las medidas que surjan de este proceso definirán el rumbo de la cooperación comercial en América del Norte.

México también dialoga con Canadá

Marcelo Ebrard informó que, tras la primera ronda de diálogo con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC, México incluirá a Canadá en la agenda de negociaciones, con una reunión inicial prevista para los primeros días de mayo.

Ebrard anunció que este jueves 12 de marzo se lanzará una convocatoria dirigida a empresarios mexicanos para participar en una visita a Canadá. Esta iniciativa busca fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y se enmarca en los esfuerzos de México por ampliar el diálogo trilateral en torno al acuerdo comercial.

El secretario de Economía atribuyó que la visita de empresarios mexicanos a Canadá responde a la reciente recepción en México de 400 empresas canadienses. Ebrard invitó a las compañías nacionales a sumarse a este viaje y a las reuniones que se organizarán en Canadá en el contexto de la revisión del T-MEC.

Temas Relacionados

T-MECMarcelo EbrardEconomíaMéxicoEstados UnidosArancelmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

El aparente distanciamiento en la pareja y la falta de declaraciones públicas han dejado a los fans con muchas preguntas sobre el futuro de la cantante

Esposo de Ana Bárbara estaría

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Con una actuación de ensueño por parte de Pasquantino y Nola, los Azzurri se imponen a los tricolor, eliminando su sueño de llegar a semifinales nuevamente

México sufre una derrota aplastante

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

El hijo del cantante Emmanuel tiene planeado un show para este 2026

Alexander Acha anuncia concierto en

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Matías Romero

El sismo sucedió a las 19:32 horas, a una distancia de 48 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 134.3 km

Temblor en Oaxaca: se registra

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

El cineasta mexicano se prepara para la ceremonia del próximo domingo, donde Frankenstein tiene varias nominaciones

“Mientras haya buenas películas, ganamos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos miembros del

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades

Arrestan a otros dos implicados en el incendio de tienda de Chalco, Edomex, donde resultó quemado un niño

Detienen a dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Ana Bárbara estaría

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

Indignan precios para boletos de Bruno Mars en CDMX en comparación con lo que costaban hace dos años: hasta 122% más caros

Arranca preventa de boletos en México de ‘Super Mario Galaxy’ a tres semanas del estreno de la cinta animada

DEPORTES

México sufre una derrota aplastante

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que se lesionaron a poco tiempo de disputar un Mundial

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos